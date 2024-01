Oscar 2024: cortometraje peruano 'Wings Of Dust' quedó fuera de los premios de la Academia

La Academia de Hollywood dio a conocer este martes los nominados a los Oscar 2024, que se entregarán el 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. La producción peruana Wings of Dust, del cineasta Giorgio Ghiotto, quedó fuera de la lista de nominados.

El corto había sido preseleccionado para optar por el premio en la categoría mejor cortometraje documental, sin embargo, no contó con los votos suficientes de los miembros de la Academia al ser superada por por The ABCs of Book Banning (EE.UU.), The Last Repair Shop (EE.UU.), The Barber of Little Rock (EE.UU.), Island In Between (Taiwán) y NǍI Nai & Wài Pó (EE.UU.).

¿De qué trata Wings of Dust?

Wings of Dust tiene como sujeto principal a Vidal Mermal, un periodista que busca combatir una nueva amenaza de las empresas mineras multinacionales. Mermal defiende la voz de la nación indígena K´ana, un pueblo que sufre el envenenamiento de la minería.

El objetivo que pone en riesgo la vida del protagonista trata de asegurar un futuro en el que su hijo, Erik, pueda saborear el simple placer de beber agua potable. La película se centra en valores como el sacrificio de un padre, la resiliencia de la comunidad y el espíritu humano frente a la injusticia ambiental.

¿Cómo se hizo Wings of Dust?

El actor y productor de raíces peruanas, Benjamin Bratt, es el productor ejecutivo en el corto documental. Hace poco fue visto en la primera temporada de la serie Poker Face, Bratt se interesó por la cinta a través de su productora 5 Stick Films. El corto se llevó la medalla de oro en los Premios de la Academia Estudiantil de 2023.

La película fue dirigida por Giorgio Ghiotto, quien hace poco terminó la escuela de periodismo en la Universidad de Nueva York, también fue el encargado de producir el proyecto junto a Eliza Mitnick.

Ghiotto es un gran apasionado de las historias centradas en los derechos humanos y la justicia ambiental, Benjamin Bratt expresó a Variety su admiración por el director italiano.

"Giorgio tiene una gran sensibilidad hacia la verdad emocional. La película me dejó realmente devastado y, en última instancia, inspirado para ayudar a llamar la atención sobre lo que es en gran medida un problema global", admitió.

Bratt tiene un vínculo personal con el proyecto, ya que su madre es de Perú, y su abuela proviene de una región cercana a donde se desarrolla la película. Además, él y su hermano formaron parte de la ocupación india americana de la isla de Alcatraz en 1969.

La productora de Benjamin Bratt, que creó el documental Dolores, ganador del premio Peabody y nominado al Emmy, se encarga de contar y amplificar narrativas indígenas y otros grupos que sufren discriminación racial en Estados Unidos.