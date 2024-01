Oscar 2024: 'Oppenheimer' y 'Poor Things' encabezan las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood

Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, encabezan las nominaciones en la 96 edición de los premios Oscar, con 13 y 11 menciones, respectivamente. Otras destacadas con numerosas nominaciones son Killers of the Flower Moon dirigida por Martin Scorsese y Barbie, la obra de Gretta Gerwig inspirada en la famosa muñeca de Mattel.

El filme, que narra las tribulaciones del padre de la bomba atómica, se distingue como un sólido contendiente en las categorías de mejor película y dirección, demostrando la maestría de Nolan, quien recientemente triunfó en los Globos de Oro 2024. En esta edición, vuelve a competir por el codiciado Oscar, un premio que hasta ahora le ha sido esquivo en cinco ocasiones anteriores.

Oppenheimer también entra en la competencia por actuación principal, así como por actor y actriz de reparto, gracias a las destacadas interpretaciones de Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt. Además, ha cosechado nominaciones en diversas categorías técnicas, incluyendo edición, banda sonora, sonido, fotografía, producción, guion adaptado, vestuario y maquillaje.

¿Cuántas nominaciones tiene Poor Things?

Al igual que Oppenheimer, Poor Things, la película de ciencia ficción del director griego Yorgos Lanthimos, emerge como una de las favoritas para los premios Oscar 2024. La historia narra la asombrosa resurrección de una mujer al estilo de Frankenstein, cuya vida experimenta una nueva etapa tras un impactante trasplante de cerebro con un feto.

La cinta ha sido nominada tanto en la categoría de mejor película como en dirección. Además, sus protagonistas, Emma Stone y Mark Ruffalo, han obtenido merecidas nominaciones como actriz y actor de reparto, respectivamente. Asimismo, destaca en diversas categorías técnicas, siendo reconocida en edición, banda sonora, fotografía, producción, guion adaptado, vestuario y maquillaje.

La película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, encabeza las nominaciones al Oscar 2024.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes compiten a mejor película?

En la mañana del martes, los actores Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los nombres de las diez contendientes a mejor película para los Oscar 2024, junto con los demás nominados en diversas categorías. La categoría principal incluye a Oppenheimer, Poor Things, Barbie, Killers of the Flower Moon, American Fiction, Anatomy of a Fall, Maestro, Past Lives, The Holdovers y The Zone of Interest.

La icónica cinta de la muñeca de Mattel se enfrentará nuevamente a Oppenheimer, la cual relata la historia del físico Robert Oppenheimer. A pesar de su fenomenal éxito comercial, Barbie, dirigida por Greta Gerwig, logró ocho nominaciones, aunque en la temporada de premios ha enfrentado ciertos desafíos en los reconocimientos de las categorías más destacadas.

Maestro, la segunda película de Bradley Cooper, junto con los regresos de Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon y Alexander Payne con The Holdovers, han superado con éxito la selección de la Academia de Hollywood en la categoría de mejor película; mientras que las revelaciones del año fueron The Zone of Interest, dirigida por Jonathan Glazar, y Anatomy of a fall, de la francesa Justine Triet.

La ceremonia de este año está programada para el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en una noche donde también compiten American Fiction, del novel director Cord Jefferson, que aborda la historia de un profesor que escribe un exitoso libro lleno de estereotipos sobre afroamericanos, y el drama romántico Past Lives, de la cineasta coreano-canadiense Celine Song.

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, fue nominada a mejor película al Oscar 2024.Fuente: Searchlight Pictures