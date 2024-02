Usher brilló en el 'Halftime show' del Super Bowl 2024 y presentó un setlist cargado de éxitos

El ‘Rey del R&B’ sorprendió a todos al presentar en su show a otros artistas como Alicia Keys, will.i.am, Ludacris y Lil Jon.

Sin duda, uno de los momentos más esperados por los fanáticos fue la presentación de Usher en el Halftime Show del Super Bowl. Fue una presentación emotiva, en donde presentó un setlist corto, pero lleno de éxitos.

En la lista de 10 temas que presentó Usher aparecieron clásicos como Caught Up / U Don't Have to Call, Love in This Club, If I Ain't Got You / My Boo, Confessions / Confessions Part II, Think of You, Burn, U Got It Bad, OMG, Turn Down for What.

Hay que tomar en cuenta que el cierre de su presentación estuvo acompañado por su clásico tema Yeah!, el cual lo ayudó a consolidarse a nivel internacional como uno de los referentes del hip hop y, sobre todo, del R&B.

🇺🇸 | AHORA: Usher en el show de medio tiempo del Super Bowl. pic.twitter.com/1XHXKl3Wus — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2024

¿Quiénes acompañaron a Usher en su presentación?

La artista más importante que apreció fue nada menos que Alicia Keys. Quienes también realizaron una aparición fueron will.i.am, Ludacris y Lil Jon. Hay que considerar que Usher comenzó su show con un atuendo de color blanco, el cual cambió por uno más futurista de color azul.





usher and alicia keys performing ‘my boo’ at the halftime pic.twitter.com/QtfesJrKhb — vids that go hard (@vidsthatgohard) February 12, 2024

Michael Jordan y Michael Jackson, las inspiraciones de Usher en su presentación

Como se recuerda, hace unas semanas Usher declaró que tanto Michael Jackson y Michael Jordan para ser desarrollarse como artista. En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, compartió su admiración por Jackson, quien ha sido por muchos como el mejor artista que ha pisado un escenario del Super Bowl. "A mí me inspiró un artista como Michael Jackson, alguien quien siempre trabajó muy duro para llegar a ese estatus de leyenda", indicó.

En esta conferencia también indicó que Jordan lo había inspirado. "Fui inspirado por atletas como Michael Jordan, por la dedicación y empeño puestos al servicio de su arte, su talento y habilidades", sostuvo.