Beneficios SNAP en Sam's: ¿Qué puedes comprar en esta cadena de supermercados con cupones de alimentos?

Sam's se une a empresas como Walmart y Costco para aceptar la tarjeta EBT para compras de alimentos.

Millones de ciudadanos estadounidenses dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés) para adquirir alimentos esenciales. Este programa gubernamental permite que los beneficiarios utilicen cupones de alimentos en tiendas participantes, facilitando la compra de productos básicos para sus familias. En una reciente expansión, Sam's Club se une a otras grandes cadenas como Walmart y Costco, aceptando la tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer) como método de pago.

Con más de 600 tiendas distribuidas por todo el país, Sam's Club ahora ofrece a los beneficiarios de SNAP la posibilidad de adquirir una variedad de productos elegibles.

Estos incluyen lácteos, carnes, aves, mariscos, pescados, bebidas no alcohólicas, verduras, frutas, bocadillos, refrescos, cereales y pan. Esta iniciativa busca ampliar las opciones de compra para quienes dependen de esta asistencia nutricional, permitiendo un mayor acceso a alimentos frescos y nutritivos.

SNAP en Sam's Club

Los beneficiarios del programa SNAP reciben una tarjeta EBT, la cual funciona de manera similar a una tarjeta de débito. Al realizar sus compras, deben introducir un PIN secreto de cuatro dígitos para autorizar las transacciones. Este sistema simplifica el proceso de pago y asegura que los beneficios se utilicen exclusivamente para la compra de alimentos elegibles.

Sin embargo, no todo son ventajas. Sam's Club opera bajo un modelo de membresía, lo que significa que los usuarios deben registrarse y pagar una cuota anual que comienza en U$D 45. Este costo puede representar una carga financiera adicional para familias que ya enfrentan dificultades económicas. A pesar de esto, muchos consideran que el ahorro a largo plazo en la compra de productos elegibles para SNAP puede justificar el gasto inicial de la membresía.

Es importante señalar que no todos los productos en Sam's Club son elegibles para la compra con beneficios SNAP. Artículos considerados como alimentos preparados, medicamentos, vitaminas y otros productos no alimentarios no pueden ser adquiridos con la tarjeta EBT. Además, los beneficios SNAP no pueden ser utilizados para compras en línea, recogidas en tienda, recogidas en la acera ni entregas a domicilio a través de Sam's Club.

Esta expansión en la aceptación de la tarjeta EBT por parte de Sam's Club representa un paso importante hacia la inclusión y el apoyo a las familias que dependen de SNAP. Al ofrecer más opciones y accesibilidad, Sam's Club se une al esfuerzo de proporcionar una nutrición adecuada y accesible para millones de estadounidenses, contribuyendo así al bienestar general de la comunidad.