Bienes no reclamados en Florida: Sigue estos pasos para recuperar dinero olvidado

Si necesitas un poco de dinero extra, podría ser buena idea verificar si tienes algún bien no reclamado en Florida, USA. Las autoridades del Estado del Sol estiman que 1 de cada 5 floridanos tiene propiedades no reclamadas sin saberlo.

Asimismo, de acuerdo al Departamento de Servicios Financieros de Florida, un bien no reclamado es un "activo financiero que es desconocido, perdido o ha sido dejado inactivo, sin reclamar o abandonado por su propietario".

Los tipos más comunes de bienes no reclamados incluyen:

Cuentas bancarias inactivas

Pagos de seguros no reclamados

Acciones

Dividendos

Cheques sin cobrar

Depósitos

Saldos a favor

Reembolsos

Cajas de seguridad abandonadas

Florida: Cómo encontrar bienes no reclamados

Puedes buscar bienes no reclamados visitando FLTreasureHunt.gov.

En julio de 2024, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, informó que en junio de ese mismo año se devolvieron más de U$D 26 millones en bienes no reclamados, con la región de Tampa-St. Pete recibiendo la mayor cantidad: unos U$D 6.14 millones.

"Puedes buscar para ti, tus seres queridos e incluso tu negocio en FLTreasureHunt.gov", señaló Patronis en un comunicado. "Se estima que 1 de cada 5 floridanos tiene bienes no reclamados esperando ser reclamados, con un promedio de $825 por reclamo. Este dinero extra puede ser un salvavidas para quienes tienen ingresos fijos o enfrentan presupuestos ajustados. ¡No esperes más, comienza tu búsqueda hoy y haz que esta oportunidad sea verdaderamente gratificante!", agregó.

Florida: Proceso para reclamar bienes no reclamados

Los activos no reclamados generalmente son retenidos por "tenedores" como empresas o entidades gubernamentales durante un periodo establecido, generalmente unos cinco años.

Si el bien no se devuelve o no se establece contacto en ese tiempo, el tenedor informa y envía el bien no reclamado a la división correspondiente del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés).