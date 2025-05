Boletín de Visas junio 2025: Así avanzan las categorías para obtener la 'Green Card' en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el Boletín de Visas correspondiente a junio de 2025, donde se detallan los avances en las categorías de residencia permanente, también conocidas como Green Card. Según el boletín, la mayoría de las categorías basadas en la familia permanecieron sin cambios respecto al mes anterior, con una excepción destacada: La categoría F-4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses) para India avanzó dos meses, lo cual representa una ligera mejora en tiempos de espera para esa región.

En cuanto a las categorías de visas basadas en el empleo, se observaron avances moderados en las clasificaciones EB-2, EB-3 y EB-3 para Otros Trabajadores. La categoría EB-2 fue la que registró el mayor progreso, con un adelanto de casi cuatro meses para solicitantes de México, Filipinas y el grupo denominado "Todas las demás categorías". No obstante, las categorías EB-1 y EB-5 no presentaron cambios, mientras que la categoría EB-4 se ha cerrado temporalmente al haber alcanzado su límite anual, por lo que no estará disponible hasta el próximo año fiscal.

Avances por categoría: ¿Qué cambia y qué no en junio?

En el boletín de junio, las categorías de preferencia familiar siguen enfrentando extensos tiempos de espera debido a los límites anuales y restricciones por país. Por ley, ningún país puede recibir más del 7 % del total de visas de preferencia por año, lo que afecta en especial a países con alta demanda como India, México y Filipinas. Aunque no hay límites por país para los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, sí existen para otras categorías, lo que alarga considerablemente los tiempos de espera.

Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses que desean patrocinar a sus hermanos y hermanas deben esperar más de 15 años en la mayoría del mundo, pero este tiempo supera los 20 años si el beneficiario es de Filipinas y llega a más de 22 años en el caso de México. Esto ha generado preocupación entre las familias separadas, especialmente cuando los hijos de los beneficiarios alcanzan los 21 años y pierden la posibilidad de mantener un estatus legal en EE.UU., quedando expuestos a deportaciones o rupturas familiares.