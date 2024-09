Boletín de visas octubre 2024: Revisa aquí las últimas actualizaciones para las solicitudes de 'Green Card'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya está disponible el boletín de visas de octubre de 2024, de acuerdo al Departamento de Estado de USA (DOS, por sus siglas en inglés). Se trata de un documento que ofrece una visión general de las visas de inmigrante disponibles para el primer mes del año fiscal 2025.

El boletín incluye dos tablas: la tabla de fechas de acción final y la tabla de fechas para presentar, aplicables tanto a visas de inmigrante basadas en el empleo como en la familia.

Cada mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) confirma qué tabla deben utilizar los solicitantes que se encuentran físicamente en Estados Unidos y que están presentando su ajuste de estatus.

Para octubre de 2024, Uscis ha confirmado que los solicitantes pueden usar la tabla de fechas para presentar tanto para los casos basados en la familia como en el empleo. A continuación, revisa las últimas actualizaciones para el décimo mes del año.

Boletín de visas de octubre 2024: Actualizaciones

Categorías de preferencia basadas en el empleo (EB)

Octubre marca el primer mes del nuevo año fiscal, cuando se restablece el número de visas disponibles. Sin embargo, se observa poco movimiento en la mayoría de las categorías EB bajo la tabla de fechas de acción final.

Cabe precisar que la cuarta categoría de preferencia (EB-4, Programa de Trabajadores Religiosos Ministros y No Ministros) está programada para expirar el 30 de septiembre de 2024, sin acción adicional del Congreso.

Si el Parlamento no extiende el programa, la categoría se volverá "no disponible" a partir del 29 de septiembre de 2024. Como resultado, a partir de esa fecha el Departamento de Estado ya no emitirá estas visas de inmigrante y Uscis no aprobará ninguna solicitud de ajuste de estatus pendiente hasta que el Congreso apruebe una legislación para reautorizar el programa.

Video: YouTube | Hector Jean Espaillat Consultor de Inmigracion

Categorías de preferencia basadas en la familia

Las fechas en todas las categorías de preferencia y países permanecen igual, excepto para México y una categoría para India en la tabla de fechas de acción final.

En la categoría F-1, hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, las fechas para México avanzan más de siete meses hasta el 1 de enero de 2003. Para Filipinas, las fechas permanecen iguales en el 1 de marzo de 2012. De manera similar, para el resto del mundo, las fechas permanecen iguales en el 22 de octubre de 2015.

Mientras que en la categoría F2A, esposos e hijos de residentes permanentes, hay algunos avances para México, mientras que las fechas de corte para el resto del mundo permanecen iguales en la tabla de fechas de acción final. Lo mismo ocurre en la categoría F3, hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

Puedes descargar el boletín de visas correspondiente a octubre de 2024 en el sitio web del Departamento de Estado de USA.