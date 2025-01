Cambios en los envíos de UPS en Estados Unidos: Todo lo que debes saber

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El inicio del nuevo año trajo consigo el fin del contrato de entrega entre United Parcel Service (UPS) y el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) para el programa SurePost, según informó el Sindicato Internacional de Teamsters, que representa a los conductores de UPS.

Antes de que el acuerdo expirara, el Servicio Postal se encargaba de completar las últimas millas de entrega de los envíos de UPS. Sin embargo, con el fin de este contrato, los clientes que antes recibían paquetes a través de esta modalidad ahora deben enviar sus paquetes directamente a una dirección en EE.UU. o a su domicilio.

Impacto en clientes y pequeños negocios

Algunos clientes han expresado su descontento, alegando que no fueron notificados previamente sobre el cambio. Pam Loeb, residente de Shelburne, Vermont, mencionó que ahora enfrenta dificultades para recibir los productos que ordena en línea.

"Estoy preocupada. Sabemos que hay problemas económicos en nuestro país y muchas personas tienen pequeños negocios. Me preocupa que esto afecte tanto a compradores como a vendedores", dijo Loeb a los medios locales. "No he podido pedir nada en línea. Aunque prefiero comprar localmente, en Vermont no siempre es posible encontrar todo lo que necesito, por lo que dependo de las compras en línea", agregó.

Video: YouTube | MyNBC5-WPTZ

Respuesta del Servicio Postal y opciones para los clientes

El Servicio Postal aseguró que ha sido transparente sobre el cambio desde la primavera de 2024, aunque señaló que la forma en que otras empresas comuniquen la información no es su responsabilidad.

Por su parte, UPS indicó que, si un cliente no tiene una dirección postal válida, su mejor alternativa es utilizar los buzones de las tiendas UPS Store para recibir sus paquetes de manera segura.