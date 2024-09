'CBP One': ¿En qué puertos de entrada el ingreso es más rápido y cuál es el horario?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ingresar a Estados Unidos requiere de una serie de documentos, siendo los más importantes la visa americana y el pasaporte. En algunos casos, los inmigrantes necesitan de otros requisitos para alcanzar el acceso, los cuales son necesarios mostrar cuando el pase se da por algún puerto de ingreso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En este contexto, si una persona desea ingresar a Estados Unidos a través de una cita obtenida mediante CBP One, es importante que identifique el puerto de entrada más accesible. Cabe recordar que esta aplicación ha experimentado varios retrasos, lo que invita a reflexionar sobre cuál puerto ofrece el mejor acceso.

Crédito del video: Youtube | @Mr Johnson Blogers

¿Cuál es el puerto de ingreso más accesible para ingresar a USA?

De acuerdo con la aplicación ChatGPT, los puertos de San Ysidro, así como el de Otay Mesa, son los puertos de ingreso más accesibles para inmigrantes que utilizan CBP One. Esta teoría se sustenta en que en esta zona los procesos son mucho más eficientes, lo que ofrece una mejor espera.

Por otra parte, ChatGPT asegura que los peores horarios para poder cruzar con ayuda del CBP One son durante la mañana o en la tarde. Las horas menos recomendadas para hacerlo es a las 6 am. o 9 am., mientras hay que evitar hacerlo desde las 4 pm. hasta las 7 pm.