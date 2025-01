EE.UU.: Esto es lo que debes hacer si pierdes tu cita de 'CBP One'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

CBP One es la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que está disponible para los inmigrantes en el centro y norte de México. Esta herramienta permite programar citas para presentarse en alguno de los puertos de ingreso en la frontera suroeste. Si bien, mediante esta aplicación puedes concertar una cita de manera más segura y ordenada.

Actualmente CBP One funciona como un portal único para una variedad de servicios de CBP, por lo que, mediante una serie de preguntas guiadas, dirige a cada tipo de usuario a los servicios adecuados según sus necesidades. No obstante, por alguna circunstancia un inmigrante no puede asistir a la cita programa, en ese sentido, la agencia plantea soluciones.

Lo que debes hacer si pierdes tu cita de CBP One

En el caso de que no asistas a tu cita de CBP One solo debes solicitar una nueva cita. Para ello, el estado de registro en CBP One cambiará nuevamente a “Solicitar una cita”. Por lo tanto, deberás seleccionar esa opción nuevamente y seguir las instrucciones para que te programen otro día.

Tras inscribirte, recuerda que dispones de un plazo cada día para “solicitar una cita”. Para esto, debes seleccionar la inscripción en la que figuran todos los miembros de tu familia o compañeros de viaje con la misma dirección de destino en EE.UU., así como presentar una solicitud, publica el sitio web de U.S. Customs and Border Protection.

No olvides que cada día a las 12:00 p.m. (hora del este en Estados Unidos) se asignan citas a un grupo de inscripciones que “pidieron cita” el día anterior. Es preciso señalar que el porcentaje de los seleccionados para citas comienza con el grupo de inscripciones más antiguas con base en la fecha de creación de inscripción inicial del usuario, mientras que el resto de las citas se selecciona al azar.

