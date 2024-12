Conoce cómo solicitar la ciudadanía americana si tu 'Green Card' expiró y no la has renovado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si eres residente permanente en Estados Unidos y tu Green Card ha expirado, pero todavía no has podido renovarla, no te preocupes: este no es un obstáculo definitivo para solicitar la ciudadanía americana.

Existen caminos y procedimientos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que te permitirán seguir con tu solicitud, incluso si tu tarjeta venció.

Así puedes solicitar la ciudadanía si tu Green Card está vencida

Si tu Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card) ha expirado y no la has renovado, aún puedes solicitar la ciudadanía americana. Sin embargo, hay ciertos pasos que deberás seguir para regularizar tu situación y completar el proceso de naturalización con éxito:

Verifica si cumples con los requisitos: Antes de comenzar, asegúrate de que cumples con los requisitos básicos para ser ciudadano, como haber vivido de manera continua en Estados Unidos, tener buen carácter, saber inglés y conocer lo básico sobre la historia y el gobierno del país. Llena el Formulario N-400: Aunque tu Green Card haya expirado, puedes seguir adelante con el proceso de naturalización. Solo tienes que llenar el Formulario N-400 y mencionar que tu tarjeta de residencia ha vencido. Si puedes, renueva tu Green Card antes de presentar la solicitud, pero no es necesario para comenzar. Envía los documentos necesarios: Junto con el Formulario N-400, deberás enviar algunos documentos de apoyo, como una copia de tu Green Card vencida y pruebas de que has vivido en Estados Unidos (por ejemplo, tu historial de empleo o registros de residencia). Renueva tu Green Card (opcional pero recomendado): Si tu Green Card está vencida, es una buena idea solicitar su renovación, aunque no es obligatorio para solicitar la ciudadanía. Esto te ayudará a tener una tarjeta válida mientras avanzas en el proceso. Prepárate para la entrevista y las pruebas: Después de enviar tu solicitud, Uscis te pedirá una entrevista. Allí te harán preguntas sobre tu solicitud y tu historial. También tendrás que hacer las pruebas de inglés y civismo, salvo que seas elegible para una exención. Espera la decisión: Si todo va bien, recibirás una notificación de aprobación y podrás asistir a la ceremonia de juramentación, donde tomarás el juramento de lealtad y te convertirás en ciudadano estadounidense.

Sumado a todos estos pasos, si no has renovado tu Green Card, se recomienda mantener pruebas de tu residencia continua en Estados Unidos, como impuestos, facturas o registros laborales.

Asimismo, si tu situación es compleja o tienes dudas, es preferible que consultes con un abogado especializado en inmigración para asegurarte de que el proceso transcurra sin problemas.

