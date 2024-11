Ciudadanía americana: Los principios que asume un inmigrante durante el juramento de lealtad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Prestar el juramento de lealtad a Estados Unidos es el último paso para conseguir la ciudadanía americana. Antes de ese punto, un inmigrante debe presentar el formulario N-400, asistir a una entrevista presencial y aprobar los exámenes de inglés y educación cívica.

Unas semanas antes de la ceremonia de juramentación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) enviará por correo el formulario N-445, documento en el que la persona verá los detalles de la fecha del evento y otras recomendaciones: como los principios que se asumen al ser ciudadanos americanos.

Cinco principios que asume un ciudadano americano

Los principios incorporados en el juramento de lealtad están codificados en la Sección 337 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), que establece que se debe prestar un juramento que incorpore lo siguiente:

Apoyar la Constitución. Renunciar y abjurar absoluta y enteramente de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de la cual o de la cual el solicitante fue antes súbdito o ciudadano. Apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Mantener verdadera fe y lealtad. Portar armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo requiera la ley.

Este es el juramento de lealtad en español

"Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier principado, potentado, estado o soberanía extranjero, del cual he sido hasta ahora súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Que tendré verdadera fe y lealtad a las mismas; que tomaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que prestaré servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo requiera la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando lo requiera la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión; que Dios me ayude".

Créditos: YouTube | @CIUDADANIAEEUU