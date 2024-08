¿Te negaron la ciudadanía americana?: Así puedes apelar la decisión ante Uscis

La agencia de inmigración de Estados Unidos solicitará evidencia que compruebe por qué debe revocar la decisión de no otorgar la ciudadanía americana.

Para obtener la ciudadanía americana, un inmigrante debe realizar un trámite que inicia con la presentación del formulario N-400, solicitud de naturalización, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hay posibilidad de que la agencia gubernamental puede negarle a una persona la ciudadanía estadounidense.

Cuando esto sucede, muchos inmigrantes creen que no pueden aspirar más a ser ciudadanos americanos. No obstante, hay un proceso para apelar la decisión de Uscis, en caso se considere que no aplica una casual de inadmisibilidad.

El proceso para apelar ante Uscis

El ciudadano debe presentar el formulario N-336, Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización, en la página oficial de Uscis dentro de 30 días calendario desde la fecha de la decisión de denegación y pagar una tarifa de U$D 830 a la agencia de inmigración.

Es importante que el solicitante complete todas las secciones del formulario y priorice estas: apellidos, fecha de nacimiento, dirección física y la firma. Uscis resalta que rechazará cualquier formulario que no esté firmado o sea presentado oportunamente. Asimismo, no reembolsará la tarifa de presentación en estos casos.

¿Dónde presentar la solicitud?

El formulario N-336 puede presentarse en línea o por correo postal. Al presentar la solicitud en línea también podrá hacer las siguientes acciones:

Pagar su tarifa de presentación en línea.

Verificar el estatus de su caso.

Recibir notificaciones y actualizaciones de casos.

Responder a los pedidos de evidencia.



De ser aceptada la solicitud, Uscis pedirá información que evidencie por qué no debió ser denegada la petición de ciudadanía. Luego, el inmigrante tendrá una cita con un oficial de la agencia para apelar la decisión desfavorable y será informado de la nueva decisión en un plazo de dos meses.

Créditos: YouTube | @abogados_guerra_saenz