Ciudadanía americana: Opciones disponibles para quienes no dominan el inglés

Para nadie es un secreto que convertirse en ciudadano americano es un gran logro y un paso clave para construir una vida más estable en Estados Unidos. Sin embargo, muchos inmigrantes que solicitan la naturalización se sienten realmente preocupados al pensar que el dominio del inglés es obligatorio para lograrlo, lo cual puede parecer una barrera difícil de superar.

La buena noticia es que no siempre es necesario saber inglés para hacerte ciudadano americano. Existen excepciones y opciones especiales para quienes no dominan el idioma, dependiendo de tu edad y el tiempo que has vivido en Estados Unidos. Dicho esto, aquí te explicamos cómo podrías calificar para obtener la naturalización sin necesidad de dominar el inglés.

Opciones disponibles para quienes no dominan el inglés

A continuación, te mencionamos las opciones disponibles para obtener la ciudadanía americana en caso de no dominar el inglés:

Puedes hacer el examen en tu propio idioma: Si el inglés no es tu fuerte, no te preocupes. Hay casos en los que puedes hacer el examen de ciudadanía en tu lengua natal. Para eso, debes cumplir ciertos requisitos de edad y tiempo viviendo como residente permanente en Estados Unidos . Si calificas, un intérprete te ayudará durante la prueba. Eso sí, aunque no sea en inglés, igual necesitas estudiar bien las preguntas sobre historia y gobierno del país.

