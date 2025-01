Ciudadanía americana: En estos casos se permiten cambios en el juramento de lealtad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juramento de lealtad es un paso indispensable en el proceso de naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense. Sin embargo, la ley permite modificaciones específicas para quienes enfrentan objeciones religiosas, limitaciones físicas o mentales, o quienes no están en condiciones de prestar el juramento completo. Estas adaptaciones hacen que el proceso sea más inclusivo y accesible.

Uscis ofrece alternativas para quienes, por motivos personales o religiosos, no pueden jurar lealtad en su totalidad. Por ejemplo, la frase “So help me God” es opcional y puede ser omitida. Además, los menores de 14 años o personas con discapacidades físicas o mentales están exentos de realizar el juramento, reflejando el respeto del sistema por la diversidad y las necesidades individuales.

Casos en los que se permite una exención del juramento

Los solicitantes pueden solicitar una exención completa del juramento si no están en capacidad de comprenderlo o recitarlo debido a condiciones médicas o limitaciones cognitivas. Además, los niños menores de 14 años tampoco están obligados a realizarlo, aunque pueden participar simbólicamente en las ceremonias de naturalización. Estas excepciones no afectan el derecho de adquirir la ciudadanía estadounidense.

Adaptaciones para motivos religiosos y de conciencia

En casos de objeciones religiosas o éticas, los solicitantes pueden pedir modificaciones al juramento. Esto incluye la posibilidad de no comprometerse a portar armas o realizar trabajos en el ámbito militar, optando por roles civiles. El Uscis evalúa estas solicitudes para garantizar que el compromiso del solicitante con los valores del país sea compatible con sus creencias personales.

Estas adaptaciones y exenciones refuerzan la flexibilidad del sistema de naturalización estadounidense, permitiendo que el proceso respete tanto los valores fundamentales del país como las convicciones individuales de los solicitantes. Al culminar la ceremonia, quienes completan el proceso reciben el certificado de naturalización, documento que confirma su estatus como ciudadanos y marca el inicio de una nueva etapa llena de derechos y responsabilidades.

Créditos vídeo: YouTube | @CIUDADANIA1a1ConLuis.