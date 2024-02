Ciudadanía americana: ¿qué ocurre si suspendes el examen de naturalización y cuándo puedes volver a presentarte?

A la hora de realizar el proceso de naturalización, es importante evitar tener fallos, pues suspenderlo te podría atrasar mucho tiempo.

Al aspirar a la ciudadanía de los Estados Unidos, se somete a un riguroso proceso que incluye un examen en inglés sobre civismo y una entrevista personal. La clave para aprobar radica en responder correctamente al menos 6 de las 10 preguntas planteadas durante el examen.

Si por alguna razón no logras superar esta prueba inicial, no te preocupes, pues no tendrás repercusiones negativas en tu historial migratorio. Todos los solicitantes tienen dos oportunidades para aprobar el examen de ciudadanía. Esto implica que si no lo pasas en tu primer intento, aún te queda una segunda oportunidad para intentarlo nuevamente.

Ciudadanía americana: ¿cuándo puedo volver a dar el examen?

Una vez que has reprobado el examen, no puedes volver a presentarlo de inmediato. Deberás esperar un período de tiempo establecido antes de poder intentarlo nuevamente. Este período de espera suele oscilar entre 60 y 90 días desde la fecha de tu primer intento. Durante este tiempo, es crucial que te prepares adecuadamente para maximizar tus posibilidades de éxito en el siguiente intento.

Sin embargo, si lamentablemente no logras aprobar el examen de ciudadanía en tu segunda oportunidad, la situación se complica. En este caso, tendrás que reiniciar todo el proceso de naturalización para poder obtener la ciudadanía estadounidense. Este proceso implica volver a presentar todos los documentos requeridos y comenzar nuevamente desde el principio.

Frente a esta situación, es recomendable buscar la asesoría de un abogado especializado en temas de inmigración. Un abogado experimentado en este campo puede brindarte orientación y asistencia para prepararte adecuadamente tanto para el examen de ciudadanía como para la entrevista personal.

Su experiencia y conocimiento pueden ser de gran ayuda para aumentar tus posibilidades de éxito y evitar retrasos innecesarios en tu proceso de naturalización.