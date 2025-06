Ciudadanía estadounidense: ¿Cómo reprogramar tu entrevista si no puedes presentarte?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La entrevista con Uscis es uno de los pasos finales y más importantes para convertirte en ciudadano estadounidense. Es el momento en que revisan tu caso y tus conocimientos sobre el país. Por eso, es fundamental que te presentes. Pero si surge un imprevisto y no puedes ir, no entres en pánico: lo importante es actuar rápido y seguir el procedimiento correcto para no retrasar tu proceso.

Lo bueno es que Uscis entiende que pueden pasar cosas fuera de tu control, y sí permite cambiar la fecha de la entrevista si tienes una razón válida. Eso sí, no lo dejes para el final. Debes enviar una solicitud formal explicando tu ausencia y esperar una nueva cita. A continuación, te contamos paso a paso cómo puedes hacer este cambio sin poner en riesgo tu camino hacia la ciudadanía.

¿Cómo reprogramar tu entrevista si no puedes presentarte?

A continuación, te enumeramos los pasos a seguir en caso necesites reprogramar tu entrevista de naturalización debido a que no puedes presentarte por algún motivo. Toma nota:

Lee con atención la carta de Uscis: Cuando recibas el Formulario N-445, no lo dejes para después. Léelo con calma y asegúrate de entender bien la fecha, la hora y el lugar donde será tu cita. También te explican qué hacer si no puedes asistir. Cada detalle es importante. Si no puedes ir, pide el cambio cuanto antes: ¿Sabes que no podrás estar presente el día de la entrevista? No lo pienses mucho: pide la reprogramación lo antes posible. Uscis permite cambiar la cita, pero debes avisar con tiempo para evitar problemas o retrasos. Usa el canal correcto para reprogramar: Puedes comunicarte con Uscis de varias formas: llama al 1-800-375-5283 (ten tu número de caso a mano), entra a tu cuenta en línea si hiciste el trámite digitalmente, o manda una carta explicando tu situación. No olvides incluir tu nombre completo, número de recibo y el motivo de tu solicitud. Guarda pruebas de todo lo que envíes: Cada correo, cada carta o confirmación que recibas debe quedar guardada. Tener estos documentos puede ayudarte si ocurre algún problema más adelante. No borres nada y haz copias de todo. Presenta un buen motivo: No basta con pedir el cambio: debes explicar por qué no puedes asistir. Uscis acepta razones válidas como emergencias médicas, problemas familiares o situaciones fuera de tu control. Si puedes, adjunta pruebas (como una carta del doctor o boletos de viaje). Espera tu nueva cita con atención: Una vez que Uscis acepte tu solicitud, recibirás otra notificación con la nueva fecha. Léela con cuidado y prepárate para asistir puntualmente. Ya falta poco. Sigue de cerca tu trámite: No te desconectes del proceso. Revisa tu cuenta en el portal de Uscis regularmente y, si tienes dudas, llama a su línea de atención. Así te aseguras de no perder ninguna actualización importante.