Ciudadanía estadounidense: ¿Qué hacer si tu 'Green Card' expiró mientras estabas esperando?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si ya estás en camino a convertirte en ciudadano estadounidense, pero tu ‘Green Card’ está por vencer, es normal sentirte un poco confundido sobre qué hacer. Aunque ya hayas enviado tu solicitud de naturalización, eso no significa que puedas dejar de lado tu estatus actual: tu residencia permanente debe seguir vigente mientras se completa el proceso.

No te preocupes, no es tan complicado como parece. En la siguiente nota te contamos de forma clara y sencilla cómo renovar tu Tarjeta de Residencia Permanente a tiempo para que no tengas problemas al trabajar, viajar o demostrar que estás legalmente en el país. Así podrás seguir adelante con tranquilidad mientras esperas la gran noticia de tu ciudadanía.

¿Qué hacer si tu 'Green Card' esperando la ciudadanía?

A continuación, te mencionamos los pasos que deberás seguir en caso de que tu 'Green Card' haya vencido mientras esperabas la ciudadanía estadounidense:

Renueva tu 'Green Card' llenando el Formulario I-90 : Aunque estés esperando tu ciudadanía, tu tarjeta de residencia permanente debe seguir vigente. Si ya expiró o está por vencer, no lo dejes pasar: entra al sitio web oficial de Uscis y completa el Formulario I-90. Esta renovación te permitirá seguir trabajando, viajando y accediendo a beneficios sin problemas legales.

: Aunque estés esperando tu ciudadanía, tu tarjeta de debe seguir vigente. Si ya expiró o está por vencer, no lo dejes pasar: entra al sitio web oficial de Uscis y completa el Formulario I-90. Esta renovación te permitirá seguir trabajando, viajando y accediendo a beneficios sin problemas legales. Espera el aviso de recibo del trámite (Formulario I-797C) : Después de enviar tu solicitud, Uscis te mandará un documento llamado Formulario I-797C. Este papel no solo confirma que recibieron tu trámite, sino que también extiende la validez de tu 'Green Card' vencida por 36 meses más. Es como un permiso temporal mientras llega tu nueva tarjeta.

: Después de enviar tu solicitud, Uscis te mandará un documento llamado Formulario I-797C. Este papel no solo confirma que recibieron tu trámite, sino que también extiende la validez de tu 'Green Card' vencida por 36 meses más. Es como un permiso temporal mientras llega tu nueva tarjeta. Usa el recibo como prueba válida de tu estatus : Si tu tarjeta ya venció pero tienes el I-797C, no te preocupes. Junto con tu ‘Green Card’ vieja, este aviso sirve como comprobante legal de que aún eres residente permanente. Llévalos contigo, ya que los puedes necesitar para trabajar, identificarte o viajar dentro del país.

: Si tu tarjeta ya venció pero tienes el I-797C, no te preocupes. Junto con tu ‘Green Card’ vieja, este aviso sirve como comprobante legal de que aún eres residente permanente. Llévalos contigo, ya que los puedes necesitar para trabajar, identificarte o viajar dentro del país. Continúa sin miedo con tu proceso de ciudadanía : Renovar tu ‘Green Card’ no afecta tu camino hacia la naturalización . Al contrario, tener todo en regla puede evitarte retrasos o complicaciones con tu solicitud. Así que sigue adelante con confianza, sabiendo que estás haciendo lo correcto.

: Renovar tu ‘Green Card’ no afecta tu camino hacia la . Al contrario, tener todo en regla puede evitarte retrasos o complicaciones con tu solicitud. Así que sigue adelante con confianza, sabiendo que estás haciendo lo correcto. Revisa las novedades en la web de Uscis: Las reglas migratorias pueden cambiar en cualquier momento. Por eso, es buena idea visitar de vez en cuando la página oficial de Uscis. Allí puedes ver si hay actualizaciones que afecten tu trámite y evitar sorpresas desagradables.