Dinero no reclamado en California: Así puedes pedir el reembolso de estos montos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Sabías que podrías tener dinero esperando por ti y no lo sabes? La Oficina del Contralor del Estado de California, USA, administra una base de datos con más de U$D 8 mil millones en propiedades no reclamadas, desde depósitos de servicios públicos hasta salarios no cobrados.

A continuación, revisa aquí cómo verificar si tienes activos pendientes y reclamar lo que es tuyo de manera sencilla.

California: ¿De dónde provienen las propiedades no reclamadas?

Las propiedades no reclamadas son activos financieros que han estado en desuso por al menos tres años. Pueden incluir cosas como:

Cuentas bancarias y contenido de cajas de seguridad.

Acciones, bonos y dividendos.

Cheques no cobrados y giros postales.

Pólizas de seguro vencidas y herencias.

Depósitos de servicios públicos y fondos fiduciarios.

Si has vivido o hecho negocios en California, o incluso en otros estados, podrías tener activos no reclamados. Puedes ampliar tu búsqueda en MissingMoney.com, una plataforma que reúne bases de datos de estados de EE. UU., territorios y algunas provincias canadienses.

Las búsquedas se pueden realizar utilizando tus direcciones actuales o pasadas, nombres de negocios o incluso los nombres de familiares fallecidos, ya que los herederos también pueden reclamar estas propiedades.

Video: YouTube | NBCLA

California: Cómo reclamar tus activos

Aunque algunos californianos reciben cartas de investigadores externos que ofrecen ayuda (por una tarifa de hasta el 10%), el estado recomienda reclamar los activos por cuenta propia y de forma gratuita. Para presentar un reclamo, necesitarás:

Una identificación con foto

Tarjeta del Seguro Social o número de identificación fiscal

Documentación adicional, si es requerida

Los reclamos suelen tardar entre 8 y 12 semanas en procesarse. El pago promedio en 2022 fue de U$D 433, y alrededor de 1 de cada 7 estadounidenses tiene propiedades no reclamadas.

Revisa regularmente

La Oficina del Contralor recomienda a los residentes revisar la base de datos anualmente, ya que se agregan nuevas propiedades con regularidad. Dedicar unos minutos a buscar podría significar un ingreso inesperado.