EE.UU.: Titulares de la 'Green Card' y visas podrían perder sus documentos por esto, según Uscis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Obtener una visa o la codiciada 'Green Card' representa un paso enorme para millones de inmigrantes que buscan construir una nueva vida en Estados Unidos. Este documento no solo abre puertas a oportunidades laborales y estabilidad, sino que también simboliza un voto de confianza por parte del país anfitrión. Sin embargo, al igual que todo privilegio, viene acompañado de ciertas responsabilidades que no deben tomarse a la ligera.

En un reciente mensaje a través de sus canales oficiales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó a los inmigrantes que hay límites claros que no deben cruzarse. La agencia, encargada de regular los trámites migratorios, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que a veces se pasa por alto: mantener el estatus migratorio también implica respetar normas específicas, sin excepción.

Estos inmigrantes podrían perder sus documentos por esto

Muchos inmigrantes celebran al obtener su residencia permanente ('Green Card') sin imaginar que también implica deberes muy claros. No solo es un documento que te abre las puertas para vivir y trabajar en Estados Unidos, sino también un compromiso con las leyes y valores del país. Por eso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) ha compartido un recordatorio clave que conviene no pasar por alto.

A través de su cuenta oficial en 'X', la agencia migratoria fue directa: “Venir a Estados Unidos y recibir una visa o tarjeta de residencia permanente es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben respetarse”. En esa misma línea, el mensaje advierte que incitar a la violencia, apoyar actividades terroristas o motivar a otros a hacerlo puede terminar no solo con tu residencia, sino también con tu derecho a permanecer en el país.

Este tipo de advertencias no es casual. Uscis hace hincapié en que obtener la 'Green Card' no significa tener carta blanca. En su sitio web oficial, se explica que el estatus de residente permanente también puede perderse si se demuestra que la persona lo abandonó voluntariamente. Esto puede suceder, por ejemplo, si alguien se muda a otro país con intención de vivir allí, o si declara ante las autoridades fiscales estadounidenses que no es inmigrante.

Otra forma de poner en riesgo la residencia es permanecer fuera de Estados Unidos por mucho tiempo sin justificación válida. En esos casos, las autoridades evaluarán detalles como el motivo del viaje, la duración prevista de la ausencia y cualquier imprevisto que haya prolongado la estadía fuera. Uscis insiste en que la permanencia en el país no es automática ni garantizada: es una responsabilidad que se debe ejercer con conciencia y respeto por las normas.