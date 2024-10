Estados Unidos: ¿Cuánto tiempo tarda el Centro Nacional de Visas en procesar una solicitud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de recibir y procesar las solicitudes de visas de inmigrantes a Estados Unidos. Sin embargo, una vez realizada la solicitud, es natural que surjan dudas sobre el tiempo que podría demorar el proceso hasta la aprobación y programación de la cita en la embajada o consulado estadounidense correspondiente. Es importante saber que el NVC no controla el tiempo de espera para la cita, sino que la programación final depende de las embajadas y consulados de Estados Unidos en cada país.

Si estás esperando una respuesta del NVC y no has recibido información, puedes ingresar a su portal para verificar el estado de tu solicitud. Si ya ha pasado el tiempo estimado y aún no tienes noticias, revisa los tiempos de procesamiento publicados en el portal para asegurarte de que tu caso no ha superado el plazo de respuesta estándar.

¿Cómo cambiar la fecha de entrevista para la visa americana?

En el caso de que tengas que reprogramar tu cita, el NVC indica que puedes gestionar el cambio en su página web en el apartado de "Pautas de entrevista específicas de la Embajada / Consulado General de Estados Unidos". Este proceso es para quienes tienen conflictos de agenda o alguna emergencia que les impida asistir a la cita original.

Parte de los requisitos que el NVC solicita para completar el trámite es la realización de un examen médico, cuyos resultados tienen una vigencia de seis meses. En ciertos casos, si se detectan condiciones médicas específicas, esta vigencia puede reducirse a tres meses. Por ello, es fundamental programar el examen en un momento adecuado dentro del proceso para evitar inconvenientes.

Si bien el proceso puede tardar y presentar tiempos de espera variables, el NVC recomienda a los solicitantes tener paciencia. El tiempo de respuesta depende de factores como la capacidad operativa de cada consulado y las demandas de visado del país en cuestión.

Video: YouTube | Abogada de Inmigracion - Kathia Quiros