Estados Unidos: ¿Por qué este fin de semana el tráfico será caótico en San Antonio?

Si vives en esta localidad de Texas, toma tus precauciones porque el fin de semana promete muchos autos y tráfico en las calles.

Este fin de semana, San Antonio (Texas) enfrentará un notable incremento en el tráfico debido a dos eventos de gran magnitud: el esperado concierto de Billy Joel y Sting en el Alamodome y las festividades del Día de los Muertos.

Se anticipa que miles de personas abarrotarán las calles del centro, generando una intensa congestión vial y dificultades para estacionar. Algo que quizá sucede muy seguido en los Estados Unidos.

¿Qué recomiendan las autoridades para el fin de semana y qué opciones de transporte habrá?

Las autoridades locales han recomendado a los conductores planificar sus rutas con anticipación y considerar opciones de transporte público. El servicio "Park & Ride" estará disponible para quienes asistan al concierto, facilitando el traslado desde puntos estratégicos hacia el estadio.

Además, las celebraciones del Día de los Muertos en La Villita y el desfile en el River Walk atraerán multitudes durante todo el fin de semana, afectando las principales avenidas y zonas como Hemisfair y Market Square.

El sitio web “Know Before You Go Downtown” ofrece información útil sobre rutas alternativas y estacionamientos disponibles. Las tarifas especiales para eventos estarán vigentes en diversas instalaciones, con un máximo de 15 dólares por día. Para evitar atascos, se recomienda utilizar transporte público y planificar con tiempo.