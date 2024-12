EE.UU.: Uscis anuncia una noticia importante sobre las visas H-1B para 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que recibió suficientes solicitudes para cumplir con la asignación numérica anual de 85 000 visas H-1B para el año fiscal 2025, que incluye 65 000 peticiones regulares y 20 000 peticiones de título avanzado de Estados Unidos.

Luego de que Uscis envñie avisos de no selección, el estado de los registros presentados correctamente que no fueron seleccionados para las asignaciones numéricas para la visa H-1B se mostrará como No seleccionado: No seleccionado — no elegible para presentar una petición de H-1B con base en este registro.

Los solicitantes de registro que no sean seleccionados en la lotería no necesitan divulgar el intento en futuras presentaciones de inmigración, incluido el Formulario I-129. No obstante, es importante que los empleadores o sus representantes descarguen y guarden los avisos de no selección para fines de mantenimiento de registros.

Casos singulares

Como recordatorio importante, no todos los casos H-1B están sujetos a la lotería del límite. Solo los empleadores con fines de lucro (sujetos al límite) que buscan presentar nuevas peticiones H-1B de empleo o peticiones de cambio de empleador de una entidad exenta del límite (como una institución de educación superior) deben presentar registros en el proceso de lotería.

Las peticiones que no están sujetas al límite son:

Peticiones de cambio de empleador, extensión y enmienda para personas que ya trabajan en estatus H-1B con un empleador sujeto al límite.

Peticiones presentadas por instituciones de educación superior y organizaciones sin fines de lucro que están relacionadas con dichas instituciones.

Peticiones para médicos J-1 que reciben una exención de los requisitos de residencia de dos años.

