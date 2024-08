USA: Los pasos para solicitar la 'FaithAction ID' en Florida, pese a la ley contra inmigrantes de Ron DeSantis

La emisión de esta credencial continúa vigente en Florida, Estados Unidos, a pesar de la restricción que prohíbe la entrega de fondos a organizaciones que emitan el documento a personas indocumentadas.

La organización FaithAction International otorga una ID para personas inmigrantes que vivan en Estados Unidos. Ello con el fin de que puedan identificarse ante las autoridades o en establecimientos públicos como centros de salud y escuelas.

Sin embargo, en Florida el gobernador Ron DeSantis aprobó una ley en mayo de 2023 que estableció la prohibición de entrega de fondos a organizaciones que emiten identificaciones a ciudadanos inmigrantes.

Esta normativa dispuso que los estatutos del estado sufrieran cambios respecto al estatus irregular de extranjeros en EE.UU. De manera expresa, se prohíbe que un “condado o municipio proporcione fondos a cualquier persona, entidad u organización con el propósito de emitir una tarjeta de identificación u otro documento a un individuo que no proporcione prueba de presencia legal en Estados Unidos”.

¿Cómo tramitar la FaithAction ID?

Pese a la ley de Ron DeSantis, la organización no ha detenido la tarea de FaithAction y sigue tramitando la credencial en el estado de Florida. Señalan que este documento “brinda mayor dignidad y acceso a los titulares, al mismo tiempo que genera mayor comprensión, confianza y cooperación con la comunidad”.

Para solicitar la FaithAction ID, se debe pagar una tarifa de U$D 10 y seguir estos pasos:

Recibir la charla de orientación. Acudir a la reunión obligatoria en la que explican los beneficios y límites de esta credencial.

Acreditación de identidad. Presentar documentos que prueben su identidad, como pasaporte, licencia de conducir o documento de identidad.

Demostrar su domicilio actual. Brindar información sobre su lugar de residencia actual, como comprobantes de pago de servicios, contrato de arrendamiento o registro bancario.

Es preciso mencionar que la FaithAction ID no es un documento emitido por el estado, por lo que no puede ser el equivalente a una credencial oficial como la licencia de conducir. Asimismo, con esta tarjeta no se podrá solicitar algún beneficio social y no brinda acceso a votar. Tampoco modifica el estado migratorio de los ciudadanos.