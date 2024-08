'Green Card': Esta es la multa o tiempo de prisión que puedes recibir si no portas la tarjeta de residencia permanente

En ocasiones, el extranjero puede ser expulsado y perder su elegibilidad para obtener la ciudadanía en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos otorga documentos especiales a los inmigrantes que tienen un estatus legal en ese país y residen de forma temporal o permanente, Green Card. De acuerdo con las leyes, es un requisito que los extranjeros porten las identificaciones que autorizan su estancia y resulta “imperdonable” no llevarlos, ya que podrían enfrentarse a cometer un delito que se sanciona con multa o prisión.

A las personas con estatus de residente permanente se les expide una tarjeta como prueba de su presencia legal, que es conocida como tarjeta verde. De acuerdo con la “Guía para nuevos inmigrantes” del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el titular deberá presentarla ante cualquier oficial de inmigración o agente del orden público que se la pida.

¿Qué pasa si no llevo la Green Card?

La Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece: “A todo extranjero en Estados Unidos que haya sido registrado y se le hayan tomado las huellas digitales conforme a las disposiciones se le expedirá un certificado o una tarjeta de recibo de registro de extranjero en la forma, manera y en el momento que se prescriba en los reglamentos emitidos”.

También explica que los mismos extranjeros, cuando son mayores de 18 años, “deben llevar consigo en todo momento y tener en su posesión el certificado de registro o la tarjeta de recibo que se le haya expedido”. En ese sentido, la INA establece las sanciones a las que se podrían enfrentar un extranjero que no cumpla con el requisito de posesión del documento.

De acuerdo a la legislación, quien no cumpla con las disposiciones será culpable de un delito menor y, al ser condenado, se le impondrá una multa que no excederá los U$D 100 o una pena de prisión de no más de 30 días.

