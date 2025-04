'Green Card': ¿En qué casos no necesitas estar vacunado para obtener la residencia en USA?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Sabías que no siempre necesitas estar completamente vacunado para obtener la residencia permanente ('Green Card') en Estados Unidos? Aunque esto forma parte de los requisitos médicos del proceso migratorio, hay ciertas excepciones que podrían aplicar en tu caso y no te has enterado.

Ya sea por motivos médicos, religiosos o personales, es posible que no tengas que cumplir con todos los esquemas de vacunación que se exigen. Dicho esto, en la siguiente nota te explicamos en qué situaciones puedes solicitar una exención y seguir adelante con la obtención de tu 'Green Card'.

¿En qué casos no necesitas estar vacunado para obtenerla?

De acuerdo con las normas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), una persona no necesita estar completamente vacunada para obtener la 'Green Card' en los siguientes casos:

Por contraindicación médica : Si tu médico autorizado por inmigración determina que tu salud corre riesgo con alguna vacuna —por ejemplo, si tienes alergias graves, un sistema inmunológico debilitado o estás embarazada— puedes quedar exento de recibirla. Esta decisión debe estar bien justificada y registrada en el Formulario I-693, que es el informe médico oficial que acompaña tu solicitud de residencia permanente .

: Si tu médico autorizado por inmigración determina que tu salud corre riesgo con alguna vacuna —por ejemplo, si tienes alergias graves, un sistema inmunológico debilitado o estás embarazada— puedes quedar exento de recibirla. Esta decisión debe estar bien justificada y registrada en el Formulario I-693, que es el informe médico oficial que acompaña tu solicitud de . Por vacunas no apropiadas para tu edad : Las vacunas no son universales para todos los grupos de edad. Por ejemplo, hay algunas que solo se recomiendan para niños pequeños o adultos mayores. Si una vacuna no corresponde a tu edad según las pautas de los CDC, simplemente no te la exigirán . Tu médico evaluará esto y marcará las que no son necesarias en tu caso.

: Las vacunas no son universales para todos los grupos de edad. Por ejemplo, hay algunas que solo se recomiendan para niños pequeños o adultos mayores. Si una vacuna no corresponde a tu edad según las pautas de los CDC, simplemente . Tu médico evaluará esto y marcará las que no son necesarias en tu caso. Por disponibilidad limitada de vacunas : En situaciones excepcionales, si la vacuna requerida no se encuentra disponible en tu país o región al momento del examen médico, esto se puede indicar en tu informe como “no disponible”. Aunque no es común, es una posibilidad válida, siempre y cuando el médico civil autorizado lo verifique.

: En situaciones excepcionales, si la vacuna requerida no se encuentra disponible en tu país o región al momento del examen médico, esto se puede indicar en tu informe como “no disponible”. Aunque no es común, es una posibilidad válida, siempre y cuando el médico civil autorizado lo verifique. Por pruebas de inmunidad previa : ¿Tuviste varicela o sarampión en el pasado? Si puedes demostrar con análisis de sangre (títulos de anticuerpos) que ya desarrollaste inmunidad a alguna enfermedad cubierta por las vacunas obligatorias, entonces no será necesario volver a ponértela. Tu inmunidad natural cuenta y será reconocida en el proceso.

: ¿Tuviste varicela o sarampión en el pasado? Si puedes demostrar con análisis de sangre (títulos de anticuerpos) que ya desarrollaste inmunidad a alguna enfermedad cubierta por las vacunas obligatorias, entonces no será necesario volver a ponértela. Tu inmunidad natural cuenta y será reconocida en el proceso. Por objeciones religiosas o morales sinceras: Si tienes convicciones religiosas o morales profundamente arraigadas que te impiden vacunarte, puedes solicitar una exención ante Uscis. Tendrás que explicar por escrito tu situación y el oficial de inmigración evaluará si tu objeción es genuina y cumple con los requisitos. Este tipo de exención es más difícil de obtener, pero es una opción real para quienes tengan creencias sinceras al respecto.