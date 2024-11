'Green Card': Esto debes hacer si no recibes el documento después de ser aprobado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si has recibido la aprobación para tu Green Card (Tarjeta de Residencia Permanente), pero aún no la has recibido, es natural que te preocupes por la demora. Sin embargo, recuerda que existen varias razones por las que tu documento podría no haber llegado a tiempo.

Los retrasos pueden ser causados por cuestiones logísticas, como problemas en la dirección de envío o contratiempos en el servicio postal. Asimismo, también es posible que la Tarjeta de Residencia Permanente esté siendo procesada más lentamente de lo esperado.

Estados Unidos: Esto debes hacer si no has recibido tu Green Card

Si no has recibido tu Green Card después de su aprobación, aquí te dejamos algunos pasos para resolver la situación:

Verifica el estado de tu solicitud : Revisa el estado de tu Green Card en línea a través del portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Solo necesitarás el número de recibo que aparece en los documentos que recibiste de ellos. Esto te permitirá confirmar si la tarjeta ha sido aprobada y enviada.

Confirma que tu dirección es correcta : Asegúrate de que la dirección registrada en Uscis sea la correcta. Si te mudaste, actualiza tu información para evitar que la tarjeta se envíe a una dirección equivocada. Puedes hacerlo fácilmente a través de tu cuenta en línea o notificando por teléfono.

Espera el tiempo estándar : Por lo general, Uscis envía la Green Card dentro de los 30 días posteriores a la aprobación. Si han pasado más de 30 días, es momento de tomar acción.

Contacta a Uscis : Si la espera excede los 30 días y aún no has recibido tu tarjeta, comunícate con el centro de contacto de Uscis llamando al 800-375-5283 o utilizando su servicio en línea. Ellos podrán informarte si hay algún problema con el envío.

Solicita una nueva emisión : Si tu Green Card se perdió, fue dañada o no te fue entregada, puedes solicitar un reemplazo. Solo necesitarás llenar el formulario I-90 a través de Uscis.

Verifica los correos perdidos : A veces, los documentos no son entregados a tiempo por el servicio postal. Revisa con tu oficina postal local si han retenido algún paquete o si ha habido algún problema con la entrega.

Busca ayuda si el problema persiste: Si después de seguir estos pasos aún no recibes tu Green Card, podría ser útil buscar la orientación de un abogado de inmigración para resolver cualquier complicación en tu caso.

Recuerda que mantener un seguimiento regular de tu solicitud y comunicarte con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de manera proactiva puede acelerar el proceso y ayudarte a resolver cualquier inconveniente de forma más rápida.

Video: YouTube | Requisitos USA