USA: Las cinco ofertas de Halloween en Five Below que no creerás lo baratas que son

Si estás buscando decorar tu hogar para Halloween sin gastar mucho dinero, las tiendas Five Below en Estados Unidos tienen varias ofertas que no querrás perderte. Con precios accesibles en disfraces, decoraciones y dulces, esta cadena se ha posicionado como una opción favorita para quienes quieren celebrar esta festividad sin gastar demasiado.

Five Below ofrece productos desde U$D1, lo que hace que sea una alternativa económica para ambientar tu casa o negocio. A continuación, te mostramos los cinco artículos más baratos que puedes encontrar en estas tiendas para esta fiesta de finales de octubre.

¿Cuales son las ofertas más baratas para Halloween en Five Bellow?

1. Mini calabazas de Halloween

Uno de los productos más populares es el set de mini calabazas, que está disponible por solo U$D2. Cada paquete incluye seis calabazas que, aunque no tan terroríficas, son perfectas para darle un toque festivo a cualquier espacio. En otras tiendas, estos sets pueden costar hasta U$D5.

2. Telarañas de Halloween

Si quieres una decoración tradicional pero llamativa, por solo U$D1 puedes llevar una telaraña gigante con arañas falsas incluidas. Estas telarañas son ideales para ambientar espacios tanto en casas como en negocios, y si compras más de cuatro unidades, puedes ahorrar aún más.

3. Fantasmas colgantes

Para aquellos que buscan algo más interactivo, los fantasmas colgantes de Halloween están disponibles por U$D1 en cuatro diseños diferentes. Son una excelente opción si estás decorando un salón de clases o un área más grande en tu hogar.

4. Botes para dulces

Si tienes niños que van a salir a pedir dulces, puedes encontrar botes temáticos por solo U$D1. Los modelos varían en diseño y tamaño, lo que asegura que puedas elegir uno que se ajuste a tus necesidades.

5. Medias de Halloween

Finalmente, para completar el atuendo de Halloween, Five Below ofrece calcetines unisex a U$D1. Con seis modelos diferentes disponibles, puedes combinar tu look con otros accesorios de la temporada como gorros o suéteres.

Estas ofertas ya están disponibles en las tiendas Five Below y en su página web oficial, por lo que te recomendamos aprovecharlas antes de que se agoten.

