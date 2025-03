ICE en EE.UU.: Estos son tus derechos si eres detenido por Inmigración y Aduanas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puede ser una experiencia terrible, pero es importante que conozcas tus derechos y que sepas cómo actuar en ese momento.

Sin importar tu estatus migratorio, la Constitución de Estados Unidos te protege y te otorga ciertas garantías legales que pueden marcar la diferencia en tu caso.

Saber qué decir, qué no decir y cómo proceder puede ayudarte a evitar errores que compliquen tu situación ante el ICE. Dicho esto, en la siguiente nota te enumeramos cuáles son todos tus derechos.

Estos son tus derechos si eres detenido por el ICE

Derecho a guardar silencio: No estás obligado a responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, tu estatus migratorio o cómo entraste al país. Si ICE te interroga, simplemente puedes decir: "Me acojo a mi derecho a permanecer en silencio". Hablar sin asesoría puede jugar en tu contra, así que usa este derecho con prudencia.

No estás obligado a responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, tu estatus migratorio o cómo entraste al país. Si ICE te interroga, simplemente puedes decir: "Me acojo a mi derecho a permanecer en silencio". Hablar sin asesoría puede jugar en tu contra, así que usa este derecho con prudencia. Derecho a un abogado: Tienes derecho a contar con un abogado para asesorarte antes de responder cualquier pregunta. Sin embargo, el gobierno no te proporcionará uno de oficio, así que tendrás que encontrar asistencia legal por tu cuenta. Puedes pedir a familiares o amigos que te ayuden a contactar a un abogado especializado en inmigración.

Tienes derecho a contar con un abogado para asesorarte antes de responder cualquier pregunta. Sin embargo, el gobierno no te proporcionará uno de oficio, así que tendrás que encontrar asistencia legal por tu cuenta. Puedes pedir a familiares o amigos que te ayuden a contactar a un abogado especializado en inmigración. Derecho a no firmar documentos sin asesoría: Si ICE te presenta documentos para firmar, no lo hagas sin antes hablar con un abogado. Podrías estar renunciando a derechos importantes o incluso aceptando una deportación sin darte cuenta. Antes de firmar, asegúrate de entender completamente lo que implica.

Si ICE te presenta documentos para firmar, no lo hagas sin antes hablar con un abogado. Podrías estar renunciando a derechos importantes o incluso aceptando una deportación sin darte cuenta. Antes de firmar, asegúrate de entender completamente lo que implica. Derecho a una audiencia ante un juez de inmigración: En la mayoría de los casos, ICE no puede deportarte de inmediato. Tienes derecho a que un juez de inmigración revise tu situación y decida si puedes quedarte en el país. Existen excepciones en deportaciones expeditas, por lo que es clave contar con asesoría legal lo antes posible.

En la mayoría de los casos, ICE no puede deportarte de inmediato. Tienes derecho a que un juez de inmigración revise tu situación y decida si puedes quedarte en el país. Existen excepciones en deportaciones expeditas, por lo que es clave contar con asesoría legal lo antes posible. Derecho a comunicarse con tu consulado: Si eres detenido, tienes derecho a pedir que las autoridades notifiquen a tu consulado. Ellos pueden brindarte información, apoyo y orientación legal sobre tu caso.

Si eres detenido, tienes derecho a pedir que las autoridades notifiquen a tu consulado. Ellos pueden brindarte información, apoyo y orientación legal sobre tu caso. Derecho a rechazar registros sin orden judicial: Los agentes de inmigración no pueden ingresar a tu casa sin una orden firmada por un juez. Si te muestran un documento, revisa si dice "Warrant of Removal/Deportation". Este tipo de orden no les da derecho a entrar sin tu permiso. Puedes decir: "No consiento la entrada sin una orden judicial".

Los agentes de inmigración no pueden ingresar a tu casa sin una orden firmada por un juez. Si te muestran un documento, revisa si dice "Warrant of Removal/Deportation". Este tipo de orden no les da derecho a entrar sin tu permiso. Puedes decir: "No consiento la entrada sin una orden judicial". Derecho a solicitar una fianza: Si ICE te detiene, en algunos casos puedes pedir una fianza para ser liberado mientras tu caso se resuelve. Un abogado puede ayudarte a presentar la solicitud y demostrar que no representas un riesgo para la comunidad.

Recuerda, si te detienen, mantén la calma, no corras, no mientas y no proporciones información falsa. Exigir tus derechos puede marcar la diferencia en el resultado de tu caso.

Video: YouTube | Univisión Noticias