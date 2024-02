Idenficación Real ID: ¿los menores de edad necesitan tramitar el documento en California?

La licencia para conducir AB60 es un documento de identificación que desde 2015 pueden tramitar las personas indocumentadas en California.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, siglas en inglés) de California ha emitido recomendaciones claras sobre el proceso de obtención del Real ID, enfocándose en resolver dudas comunes, como si los menores de edad también deben obtener uno.

Según el DMV, los menores de 18 años no necesitan solicitar un Real ID, ya que en California no se requiere que los menores obtengan una identificación oficial. No obstante, existen situaciones particulares en las que los padres o tutores de los menores sí requerirán este tipo de identificación. Es importante tener en cuenta que la fecha límite establecida para tramitar el Real ID en California es el 7 de mayo de 2025.

El DMV ha instado a los residentes a no dejar este trámite para última hora, recomendando evitar posibles demoras y largas esperas que podrían surgir cerca de la fecha límite.

¿Los menores de edad necesitan el Real ID para abordar un avión?

El DMV ha aclarado que, en el caso de California, los menores de 18 años no requieren el Real ID para identificarse al tomar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, si los padres o tutores desean acompañar al menor y desean utilizar una identificación válida para abordar, entonces necesitarán obtener el Real ID.

Es importante destacar que el DMV ha especificado que también se aceptarán otras formas de identificación, como un pasaporte estadounidense, una tarjeta de pasaporte vigente o una tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés).

En cuanto a la utilidad del Real ID en California, el DMV enfatiza que aquellos que lo obtengan podrán utilizarlo para identificarse al abordar vuelos nacionales y para ingresar a instalaciones federales como cárceles, bases militares o tribunales.

¿Qué es la identificación Real ID?

El Real ID es una forma de identificación federal que cumple con estándares de seguridad más estrictos que las identificaciones tradicionales, como las licencias de conducir estándar, por ejemplo. Establece estándares de seguridad más completos para los estadounidenses.

¿Cuáles son los requisitos para tener una identificación Real ID?