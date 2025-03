Inmigración en EE.UU.: Las estafas más comunes que Uscis advierte y cómo evitarlas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada año, las estafas relacionadas con trámites migratorios están en aumento, y es crucial que los inmigrantes estén alerta para no caer en los engaños que pueden afectar su estatus legal en Estados Unidos. En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ha identificado varias tácticas fraudulentas que utilizan los delincuentes para aprovecharse de los solicitantes. La agencia detalla que conocer estas estafas puede ayudar que una persona evite problemas legales.

Las tres estafas migratorias más comunes

Oferta engañosa de apoyo financiero

Algunas personas ofrecen ser patrocinador de la Green Card a cambio de una tarifa. No obstante, los patrocinadores no pueden pedir compensación económica por su apoyo. Los beneficiarios no están obligados a pagar ninguna tarifa a una persona externa a Uscis ni a realizar ningún tipo de trabajo o reembolso.

Programa Uniting for Ukraine

Los estafadores envían correos electrónicos falsos pidiendo tarifas para procesar el Formulario I-134A. Uscis aclara que no cobra tarifas por este formulario, y cualquier solicitud de pago debe ser considerada sospechosa.

Fraude de imitadores del gobierno

Los estafadores se hacen pasar por funcionarios de Uscis y se comunican a través de canales no oficiales como redes sociales, pidiendo información personal o dinero. Uscis resalta que solo se comunica a través de canales oficiales del gobierno, como su sitio web oficial o correspondencia postal.

Créditos: YouTube | @univisionnoticias