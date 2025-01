EE.UU.: Si no deseas tramitar la Real ID, puedes obtener este documento con restricciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno federal de Estados Unidos exigirá que los ciudadanos que residen en el país presenten una licencia de conducir que cumplan con los requisitos Real ID para abordar un vuelo o ingresar a instalaciones federales, desde el 7 de mayo de 2025.

Estas políticas son consecuencia de la Ley Real ID, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que tiene como objetivo producir tarjetas de identificación seguras que sean más difíciles de falsificar o alterar. El documento federal lo puede tramitar cualquier persona que sea mayor de 18 años en cualquiera de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

No obstante, a raíz de información falsa que circula sobre la Real ID, miles de ciudadanos estadounidenses no quieren tramitar la identificación. Ante esta stiuación, el DMV anunció que en caso no se haga el trámite, se les entregará otro documento a estas personas.

Las restricciones del documento que da el DMV

El DMV de cada estado detalla que aquellas personas que no elijan tener una Real ID, recibirán una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que diga "se aplican límites federales". Esto para que oficiales de diferentes agencias del país americano tomen una decisión en sus jurisdicciones.

Esto significa que los portadores de este documento no podrán usar la identificación para abordar vuelos dentro de Estados Unidos ni visitar instalaciones federales seguras, como bases militares, juzgados federales u otros edificios federales, a partir del 7 de mayo de 2025.

Créditos: YouTube | @CBSMornings