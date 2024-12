Real ID: Esto sucederá con las licencias de conducir después del 7 de mayo de 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir del 7 de mayo de 2025, en Estados Unidos entrará en vigencia la Ley Real ID, una legislación que establece nuevos estándares de seguridad para licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a en los 50 estados.

La intención de esta ley es mejorar los controles de identidad, lo que afectará principalmente a quienes planeen viajar en vuelos domésticos o ingresar a ciertas instalaciones federales de Estados Unidos. No obstante, es importante saber que una licencia que no cumpla con los requisitos de Real ID no perderá toda su utilidad.

Esto sucederá con las licencias de conducir en 2025

Las licencias sin la marca Real ID seguirán siendo válidas para actividades cotidianas, como manejar, identificarse en eventos que no requieran medidas de seguridad federal y realizar transacciones bancarias. El documento también se puede usar para acceder a servicios de emergencia y algunos edificios gubernamentales locales que no aplican las normas federales.

Si la licencia de conducir no cumple con los requisitos de la Ley Real ID, ya no se podrá utilizarl para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a instalaciones federales protegidas, como bases militares y edificios gubernamentales de alto nivel.

Este cambio afectará a millones de personas, especialmente a quienes utilizan solo la licencia para transportarse dentro del país. Por ello, es importante que una persona evalúe si necesita una licencia que cumpla con la Ley Real ID

Créditos: YouTube | @univisionnoticias