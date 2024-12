Licencia de conducir en Estados Unidos: Conoce qué hacer si encuentras un error en tu documento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Te has dado cuenta de un error en tu licencia de conducir de Estados Unidos? No te preocupes, no es tan raro y, afortunadamente, existen muchas formas de arreglarlo.

Si encuentras un error en la información de tu licencia, es crucial corregirlo cuanto antes para evitar problemas futuros. Por ello, aquí te decimos cómo hacerlo con éxito.

¿Qué hacer si encuentras un error en tu licencia de conducir?

Verifica el error: Antes de hacer cualquier trámite, revisa cuidadosamente los datos de tu licencia: nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de licencia. Si encuentras un error evidente, como un error tipográfico o de transcripción, asegúrate de que sea algo que realmente deba corregirse. Contacta al DMV: El siguiente paso es ponerte en contacto con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de tu estado. Esto se puede hacer en línea, por teléfono o visitando una oficina local. En algunos estados, si tienes una cuenta con el DMV, podrías corregir el error directamente en línea. Reúne los documentos necesarios: Para realizar la corrección, normalmente necesitarás algunos documentos que validen la información correcta. Esto podría incluir tu acta de nacimiento, pasaporte o comprobante de residencia, dependiendo del tipo de error. Es recomendable que verifiques los documentos específicos con el DMV de tu estado. Solicita la corrección: En algunos estados, podrás corregir el error en persona, mientras que en otros, puede que necesites enviar la solicitud por correo. Algunos estados también permiten hacer este trámite en línea. Usualmente, se te pedirá que completes un formulario de corrección. Paga las tarifas correspondientes: Dependiendo de dónde vivas y del tipo de corrección, es posible que debas pagar una tarifa. Asegúrate de verificar cuánto es y realizar el pago correspondiente para evitar contratiempos. Recibe tu nueva licencia: Una vez que tu corrección haya sido procesada, recibirás una nueva licencia con la información correcta. En algunos estados, se te enviará por correo, mientras que en otros tendrás que recogerla en persona.

