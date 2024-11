Estados Unidos: ¿Qué ocurrirá con las licencias sin Real ID después de mayo de 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir del 7 de mayo de 2025, en Estados Unidos entrará en vigencia la ley Real ID, una normativa que establece nuevos estándares de seguridad para licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a nivel estatal.

La intención de esta ley es mejorar los controles de identidad, lo que afectará principalmente a quienes planeen viajar en vuelos domésticos o ingresar a ciertas instalaciones federales de Estados Unidos. Sin embargo, es importante saber que una licencia que no cumpla con los requisitos de Real ID no perderá toda su utilidad.

Las licencias sin la marca de Real ID seguirán siendo válidas para actividades cotidianas, como manejar, identificarte en eventos que no requieran medidas de seguridad federal y realizar transacciones bancarias. También podrás usarlas para acceder a servicios de emergencia y algunos edificios gubernamentales locales que no aplican las normas federales. Esta flexibilidad permite que, aunque tengas una licencia no compatible, no veas limitado tu acceso a servicios básicos.

¿Qué no se puede hacer con una licencia sin Real ID?

Si tu licencia no cumple con los requisitos de la Ley Real ID, ya no podrás utilizarla para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a instalaciones federales protegidas, como bases militares y edificios gubernamentales de alto nivel. En estos casos, será necesario presentar una identificación compatible con la ley Real ID o, alternativamente, utilizar un pasaporte estadounidense vigente. Esto es particularmente relevante para los inmigrantes que aún no han obtenido su pasaporte o quienes, al renovar su licencia, decidan no solicitar la versión actualizada.

El cambio afectará a millones de personas, especialmente a quienes utilizan solo la licencia para transportarse dentro del país. Por ello, es importante que evalúes si necesitas una licencia que cumpla con la Ley Real ID o si prefieres utilizar otra identificación para las actividades federales que lo requieren.

