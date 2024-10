Lotería de Visas 2026: ¿Quiénes no pueden participar en el sorteo de 'Green Cards'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oficialmente, desde el 2 de octubre de 2024 se activó el Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad o también conocido como la "lotería de visas". Este beneficio le permite a una serie de inmigrantes obtener una Green Card, después de cumplir ciertos requisitos.

Si bien la inscripción es abierta al público, existe un grupo de personas que no pueden acceder al programa. Por ejemplo, existen algunos países que tienen una alta demanda de inmigración, los cuales no están aptos. Aquí se mencionan los siguientes:

México

Venezuela

República Dominicana

Brasil

Colombia

El Salvador

Haití

Honduras

Jamaica

Canadá

China

Corea del Sur

India

Nigeria

Filipinas

Reino Unido

Vietnam

Pakistán



Crédito del video: Youtube | @EMIGRA YA

Otra característica que no permite acceder a la lotería de visas es que los ciudadanos no deben tener menos de 12 años de educación primaria y secundaria o un equivalente. De igual manera, quienes no tengan al menos dos años cumplidos de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una ocupación elegible no podrán formar parte del sorteo.

Algunas excepciones a la regla

La primera es que, si eres cónyuge de un ciudadano de un país elegible, puedes solicitar la nacionalidad y presentar tu solicitud de esa manera. Luego, si eres hijo de un ciudadano de un país elegible, puedes ser "asignado" al país de origen de cualquiera de tus padres, siempre y cuando ninguno de ellos haya nacido o residido en tu país de nacimiento al momento de tu llegada al mundo.