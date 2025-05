Nevada: Pasos a seguir para saber si tienes multas de tránsito pendientes en el DMV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Puede que sin saberlo tengas una multa de tránsito pendiente en Nevada, y no eres el único. A veces basta con pasarse un semáforo en rojo, estacionar mal o no renovar el registro de tu auto para que te llegue una infracción. Si no te enteras a tiempo, eso puede traerte complicaciones más adelante.

La buena noticia es que revisar tu historial de multas es rápido y sencillo. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos cuáles son los pasos que debes seguir para consultar tu situación directamente con el DMV de Nevada. Así te aseguras de estar al día y evitas malos ratos por una infracción olvidada.

Pasos a seguir para saber si tienes multas sin pagar en el DMV

A continuación, te enumeramos los pasos a seguir para descubrir si tienes alguna multa pendiente (sin pagar) en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada. Toma nota:

Crea tu cuenta en MyDMV: Ingresa al sitio web oficial del DMV de Nevada y abre una cuenta en el portal MyDMV. Solo necesitas tu número de licencia de conducir, fecha de nacimiento, los últimos dígitos de tu Seguro Social y un correo electrónico. Desde ahí, podrás revisar tu historial de conductor y ver si tienes alguna multa sin pagar. Verifica el estado de tu auto: Usa la herramienta en línea del DMV para revisar el estado de registro y seguro de tu vehículo. Esto te ayuda a saber si tu auto tiene alguna suspensión o multa que debas resolver cuanto antes. Pide tu historial como conductor: Puedes solicitar un informe oficial con tu historial de manejo. Este documento incluye detalles sobre infracciones de tránsito, puntos en tu licencia y otras sanciones que tal vez no sabías que existían. Es útil para tener todo claro antes de renovar tu licencia o tu seguro. Consulta con el tribunal que emitió la multa: ¿Sabes en qué ciudad fue la infracción? Entonces visita el sitio web del tribunal correspondiente. Por ejemplo, si fue en Las Vegas, entra al portal del Tribunal de Justicia de esa ciudad, donde podrás ver si la multa aún está activa y cómo pagarla o impugnarla. Ingresa al portal estatal de multas: También puedes usar el sitio nvtrafficticket.com para buscar y pagar multas de tránsito en línea. Solo necesitas el número de tu licencia o de la citación para saber si tienes infracciones sin resolver.