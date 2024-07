USA: Conoce la organización que brinda apoyo legal, ropa y comida gratis a inmigrantes en Nueva York

Con el objetivo de que la población inmigrante en Estados Unidos se sienta como en casa, este programa viene ayudando desde mediados de 2022 a más de 30 000 solicitantes de asilo en Nueva York.

Estados Unidos es hoy en día uno de los destinos favoritos para miles de inmigrantes. Por eso, en 2022, la Oficina del Censo estimaba que la población nacida en el extranjero era de 46,2 millones. Sin embargo, los primeros meses e, incluso, años son los más desafiantes para quienes buscan en el país norteamericano hacer una nueva vida.

Frente a esta situación, la organización Aids For Life busca brindar asistencia legal y psicológica de forma gratuita a las y los inmigrantes que recién haya llegado a Nueva York. Se trata de una ONG que viene operando en el mundo desde hace casi 30 años, tiempo en el que además viene ayudando a pacientes con VIH y personas LGTBIQ+

"Pasan por un proceso donde recogemos información acerca de dónde vienen, el tamaño de su familia, nivel de educación, salud, entre otros detalles. Esto nos permite realizar un plan muy personalizado de manejo de caso", explicó Jesúa Agüais, presidente de Aids For Life, a Univision.

Desde julio 2022, Agüais contó que han asistido a más de 30 000 nuevos solicitantes de asilo en Nueva York, cubriendo necesidades básicas como ropa, alimentos e información sobre salud y servicios legales.

¿Cómo solicitar apoyo en Aids For Life?

Puedes contactar a la organización a través de su plataforma virtual dando clic en este enlace o llamando al teléfono 212-337-8043.

Otras ayudas para inmigrantes en Nueva York

Office of the New Americans del estado de Nueva York ofrece apoyos para inmigrantes recién llegados. Puedes llamarlos al siguiente número: 1-800-566-7636. La Oficina de Asuntos Migratorios posee distintos programas que incluyen asesoría legal, apoyos para comida, clases de idiomas y bolsa de trabajo.

En caso desees antención para salud mental gratuita, puedes comunicarte con NYC Well llamando al 1-888-692-9355 o enviando un mensaje de texto al 65173.