No todos los inmigrantes con 'Green Card' eligen la ciudadanía americana: Estudio revela por qué sucede esto

A pesar de que reúnen los requisitos para acceder a la naturalización americana, no toda la población inmigrante en Estados Unidos decide optar por ese camino. ¿Por qué? Aquí lo explicamos.

En la actualidad, Estados Unidos alberga a la quinta parte de inmigrantes de todo el mundo. Tal es así que en 2022 el país batió un récord al contar con 46.1 millones de residentes extranjeros(as), provenientes principalmente de México, India, China, Venezuela, Cuba y Brasil.

De acuerdo con Pew Research Center, en ese entonces, la mayoría de extranjeras y extranjeros (77%) se encontraba en el país de manera legal, puesto que el 49% tenía la ciudadanía americana, el 24% eran residentes permanentes legales y el 4%, residentes temporales. Y, aunque pareciera que el fin último de esta población es la naturalización americana, este estudio confirmó que no siempre es así.

Ciudadanía americana: ¿Por qué no todas las personas inmigrantes buscan la naturalización?

Según una encuesta de Pew Research Center, hecha en 2015, a pesar de que la gran mayoría de inmigrantes cumple con los requisitos para obtener la ciudadanía americana, no todos optan por hacerlo. Entre las razones detrás de esta decisión figuraba que no dominaban el inglés (28%)- un requisito fundamental para rendir el examen -, no tenían tiempo para tramitarlo o no tenían interés (18%) y por el gran costo de la solicitud (8%).

¿Dónde vive la población inmigrante en Estados Unidos?

La consultora halló en ese entonces que vivían en cuatro estados: California (10.4 millones o el 23% del total nacional), Texas (5.2 millones o el 11%), Florida (4.8 millones o el 10%) y Nueva York (4.5 millones o el 10%).

La mayoría de las y los inmigrantes vivían en el sur (35%) y el oeste (33%). Otro 21% vivía en el noreste y el 11% en el medio oeste.

