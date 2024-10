Estadounidenses denuncian errores en sus partidas: ¿Qué hacer para evitar problemas con la Real ID?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez más estadounidenses denuncian dificultades para obtener la Real ID debido a errores en sus partidas de nacimiento que no coinciden con sus identificaciones actuales. Esta falta de correspondencia entre documentos puede resultar en la denegación del trámite, lo cual preocupa a quienes necesitan cumplir con los requisitos de seguridad para viajar en vuelos nacionales o acceder a edificios federales en Estados Unidos. Si enfrentas este problema, aquí te mostramos los pasos que puedes seguir para resolverlo y asegurar que tu solicitud sea aceptada.

¿Por qué ocurren inconsistencias en mi documentación?

La Real ID exige la verificación estricta de la identidad del solicitante, requiriendo documentos oficiales, como la partida de nacimiento, el pasaporte o una licencia de conducir. Sin embargo, errores administrativos en las partidas de nacimiento, nombres incompletos o cambios de nombre no actualizados a menudo causan discrepancias que pueden hacer que los datos de estos documentos no coincidan. Estos errores pueden incluir desde un segundo nombre que no se usó en otros documentos hasta errores de ortografía o en la fecha de nacimiento.

Además, algunos ciudadanos que han cambiado de nombre, ya sea por matrimonio o naturalización, encuentran que la diferencia en el nombre registrado complica el proceso de verificación, lo que lleva a rechazos en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), donde se emite la Real ID.

¿Cómo corregir errores en la partida de nacimiento en USA?

Confirma tus datos: Revisa los detalles de tu partida de nacimiento y compáralos con tus demás documentos de identificación. Cualquier discrepancia, por mínima que sea, puede llevar a problemas en la solicitud de la Real ID. Inicia el proceso de corrección: Si encuentras errores en la partida de nacimiento, debes dirigirte a la oficina estatal o del condado donde se emitió el documento para solicitar la corrección. Este proceso puede variar por estado, así que verifica los requisitos específicos y asegúrate de tener la documentación necesaria para respaldar el cambio. Actualiza otros documentos de identificación: Si el error no está en la partida de nacimiento, sino en documentos como tu licencia de conducir o pasaporte, es necesario corregir esos registros antes de solicitar la Real ID. En el caso del pasaporte, puedes dirigirte a la Agencia de Pasaportes de Estados Unidos para realizar la corrección. Consulta en el DMV: En algunos estados, es posible que el DMV permita el uso de documentos adicionales, como certificados de matrimonio o decisiones judiciales, que validen el cambio de nombre o confirmen la identidad del solicitante. Infórmate sobre las políticas específicas en tu oficina local para garantizar que lleves todos los documentos necesarios.

Video: YouTube | Univision Noticias