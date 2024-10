Real ID: ¿Pueden los inmigrantes con TPS obtener una licencia regular en lugar de una temporal?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Real ID en Estados Unidos tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las identificaciones emitidas por los estados, estableciendo criterios estrictos sobre quién puede obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación. Una de las categorías que puede generar confusión es la de los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Según las regulaciones del Real ID, los inmigrantes que tienen TPS son elegibles para solicitar una licencia de conducir o tarjeta de identificación, pero existen importantes matices que es necesario conocer. A pesar de que el TPS permite a ciertos individuos residir y trabajar legalmente en EE.UU. debido a condiciones extraordinarias en su país de origen, la ley estipula que los beneficiarios de TPS no pueden obtener una licencia regular de largo plazo como los ciudadanos estadounidenses. En su lugar, se les otorgan licencias temporales que están limitadas a la duración de su estatus.

Real ID: ¿Pueden los inmigrantes con TPS tramitar la tarjeta de identificación?

Los inmigrantes con TPS pueden obtener una licencia Real ID, pero esta estará sujeta a las restricciones de tiempo que establecen las regulaciones. Esto significa que su licencia tendrá una validez que no excederá el periodo de autorización de su estancia. Si el inmigrante no tiene una fecha de salida definida, se le puede otorgar una licencia con una validez máxima de un año, la cual debe ser renovada según su estatus.

El gobierno de USA ha detallado que los inmigrantes con TPS estén bien informados sobre los requisitos y procedimientos necesarios para obtener su licencia de conducir. Las solicitudes deben incluir documentación que demuestre su estatus de TPS, así como identificación adicional que cumpla con los estándares del Real ID. Esto incluye, entre otros, una prueba de residencia y un número de identificación del gobierno.

Excepción para ciudadanos de los Estados de Asociación Libre

Los ciudadanos de los Estados de Asociación Libre (Palau, Micronesia y las Islas Marshall) tienen un trato distinto en el contexto del Real ID. Gracias a la Real ID Act Modification for Freely Associated States Act, estos ciudadanos pueden acceder a licencias Real ID de largo plazo. Esto significa que, a diferencia de otros no ciudadanos en estatus temporal, no están limitados a obtener solo licencias temporales.

Este beneficio se debe a la relación especial que estos Estados tienen con Estados Unidos, que les permite a sus ciudadanos vivir y trabajar en el país de forma más permanente. Al obtener una licencia de largo plazo, los ciudadanos de estas naciones pueden disfrutar de una mayor estabilidad y facilidad en el acceso a servicios que requieren una identificación oficial, como abrir cuentas bancarias, volar en avión y acceder a ciertos servicios gubernamentales.