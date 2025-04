Real ID en Illinois: Documentos que puedes usar para reemplazar la identificación federal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Real ID será un documento importante para viajar dentro de Estados Unidos y acceder a ciertos servicios desde los primeros días de mayor, pero ¿qué puedes hacer si has perdido tu identificación, necesitas un reemplazo o simplemente no la has tramitado?

Tranquilo. En Illinois, existen varias opciones para reemplazar legalmente tu Real ID sin complicaciones. Dicho esto, en la siguiente nota te contamos cuáles son los documentos que una persona en el estado puede utilizar para reemplazar esta identificación federal.

Documentos que puedes usar para reemplazar una Real ID

A continuación, te enumeramos algunas de las alternativas que se pueden usar en reemplazo de la Real ID en Illinois. Toma nota:

Licencia de conducir estándar o tarjeta de identificación de Illinois: Si no necesitas una identificación que cumpla con los estándares federales, puedes optar por una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estándar emitida por el estado de Illinois. Estas son adecuadas para actividades cotidianas como conducir, votar o abrir cuentas bancarias, pero no se aceptan para ingresar a instalaciones federales o abordar vuelos nacionales. Pasaporte de Estados Unidos: Un pasaporte estadounidense válido es una forma de identificación que cumple con los requisitos federales. Aunque es ideal para viajar y acceder a instalaciones federales, no es tan práctico para el uso diario, como conducir, ya que es más grande y no se utiliza comúnmente en situaciones cotidianas. Tarjeta de identificación militar: Si eres miembro activo o veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos, tu tarjeta de identificación militar es válida para fines federales y puede ser utilizada como reemplazo de la Real ID en situaciones que requieran identificación federal, como ingresar a bases militares o instalaciones gubernamentales. Licencia de conducir mejorada (EDL): Algunos estados, como Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont, emiten licencias de conducir mejoradas que cumplen con los requisitos federales. Si vives en uno de estos estados y tienes una EDL, puedes usarla en lugar de la Real ID para identificarte en situaciones que requieren cumplimiento federal, como abordar vuelos nacionales o acceder a edificios federales.