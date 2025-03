Real ID en Illinois: ¿Quiénes deben tramitarla antes de la fecha límite?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El plazo para la aplicación de la ley Real ID en Estados Unidos se acerca rápidamente, y en Illinois la demanda ha alcanzado niveles sin precedentes. A partir del 7 de mayo se requerirá una identificación compatible con Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales. Sin embargo, no todos los residentes de Illinois necesitan obtenerla, según la Oficina del Secretario de Estado de Illinois.

El Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, enfatizó que la Real ID no es obligatoria para conducir y que muchos ciudadanos pueden optar por seguir usando su licencia de conducir estándar. "No quiero desalentar a nadie de obtener una Real ID, pero la realidad es que no todos la necesitarán el 7 de mayo o incluso en el futuro", afirmó. Aun así, recomendó que aquellos que sí la necesiten, la tramiten lo antes posible para evitar inconvenientes.

¿Quiénes deben obtener la Real ID?

Las personas que planean viajar dentro de Estados Unidos en avión después del 7 de mayo de 2025 y no poseen otra identificación aceptada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) deben obtener una Real ID. Además, será necesaria para ingresar a ciertas instalaciones gubernamentales federales.

Para facilitar el proceso, 12 oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Illinois han implementado los Real ID Saturdays, un programa que permite a los residentes obtener su Real ID sin necesidad de agendar una cita. Esta medida busca reducir los tiempos de espera debido a la alta demanda.

Alternativas a la Real ID

Si no deseas tramitar una Real ID, existen otras formas de identificación que seguirán siendo válidas para viajar en avión y acceder a edificios federales. Algunas de estas incluyen:

Pasaporte estadounidense o extranjero

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Tarjeta de cruce fronterizo

Credencial de veterano de salud (VHIC)

Para verificar si realmente necesitas obtener una Real ID, la Oficina del Secretario de Estado de Illinois ha habilitado un portal en línea donde los residentes pueden consultar su elegibilidad y requisitos específicos.