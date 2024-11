Resultados de las Elecciones Presidenciales USA 2024: cómo seguir las votaciones en tiempo real

Millones de estadounidenses se presentarán a las urnas para votar por Donald Trump o Kamala Harris. ¿Qué candidato se llevará el triunfo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes 5 de noviembre, Estados Unidos elegirá a su próximo presidente, en una contienda que enfrenta a Donald Trump y Kamala Harris. La cobertura en vivo de los resultados, incluidas las encuestas a boca de urna, estará disponible en una variedad de canales de televisión y plataformas de streaming.

¿Dónde ver y seguir los resultados en tiempo real de las Elecciones USA 2024?

Cadenas como CNN, MSNBC y Fox News iniciaron su cobertura con análisis y reportes en tiempo real, y sus redes sociales (YouTube, Facebook, TikTok) ofrecerán también contenido gratuito para quienes deseen seguir los resultados en línea.

NBC, ABC News y CBS se sumarán a la transmisión, tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming como Peacock, YouTube TV, Sling y fuboTV.

La comunidad latina en EE. UU. podrá ver la transmisión en su idioma con CNN en Español, Univisión y Telemundo, los cuales también estarán disponibles en varios países de Latinoamérica.

En cuanto al cierre de urnas, este iniciará a las 6:00 p.m. hora del Este (ET) y se extenderá hasta las 1:00 a.m. (ET), cuando cierren las casillas en Alaska. Los horarios varían según el estado, por lo que se recomienda a los votantes verificar la hora de cierre de su centro específico.