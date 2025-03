Texas 2025: Ciudades donde es obligatoria la inspección vehicular este año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos meses, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley HB 3297, que quita las inspecciones de seguridad para vehículos no comerciales a partir del 2025. No obstante, en diversas ciudades hay un requisito que no se ha eliminado y es obligatorio para circular.

Los habitantes de los condados más grandes de Texas seguirán llevando a cabo una prueba de inspección que corresponde a las emisiones del coche, esto con la intención de atenuar los problemas ambientales.

Ciudades en las que se realizan inspecciones vehiculares

De acuerdo a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, el servicio costará U$D 18 y estas son las ciudades en las que se realizarán:

Área Houston-Galveston-Brazoria: condados de Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris y Montgomery.

Área Dallas-Fort Worth: condados de Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Parker, Rockwall y Tarrant.

Área de Austin: condados de Travis y Williamson.

Área de El Paso: Condado de El Paso.

Área de San Antonio: Condado de Bexar.

Cabe señalar que los vehículos con un máximo de dos años de antigüedad quedan exentos de esta inspección vehicular.