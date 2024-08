Illinois busca contratar maestros bilingües: Revisa aquí los requisitos y cómo aplicar al empleo

El programa The answer is teaching en Illinois, Estados Unidos, busca contratar maestros que dominen inglés y español. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

La Junta de Educación de Illinois, Estados Unidos, está en proceso de contratar 4 000 maestros, incluyendo 375 bilingües. Se trata de la iniciativa The answer is teaching, que busca reclutar estudiantes de colegio, ex maestros y personas que tengan una licenciatura en otros campos, para ayudar con la educación bilingüe.

Para ello, han creado una página web donde están recibiendo solicitudes en español. A continuación, te informamos sobre los requisitos para aplicar y los beneficios ofrecidos.

Requisitos para aplicar al empleo de maestro bilingüe

Principalmente deben cumplir con el siguiente perfil:

Personas que ya cuenten con una licenciatura en otros campos

Profesores bilingües

Estudiantes de la secundaria y la universidad

Exprofesores o exmaestros

Aquellas personas que quieran cambiar de carrera

Maestros fuera del estado Illinois

Maestros que han obtenido alguna certificación fuera de Estados Unidos

Paraprofesionales, es decir, aquellos con credenciales de educación que trabajan junto y bajo la supervisión de un maestro certificado u otro profesional de escuela.

Beneficios de ser un maestro en Illinois

Salarios competitivos

Perdón de préstamos estudiantiles

Ayuda para el pago de matrícula estudiantil

Becas y programas de residencia remunerada

Planes de pensiones

Trabajo flexible

Liderazgo en la comunidad

Oportunidades en escuelas públicas rurales y urbanas, educación especial y educación bilingüe

¿Dónde puedes aplicar para ser maestro de Illinois?

Debes ingresar al siguiente enlace, desde el cual podrás hacer tu aplicación en inglés o español: https://www.becomeateacher.com/#form