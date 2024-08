Estados Unidos: ¿Cuántas veces se puede pedir una cita por 'CBP One'?

CBP One es una aplicación móvil que facilita el acceso a servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) desarrolló la aplicación CBP One con el objetivo de simplificar las gestiones de inmigración y control fronterizo.

Este portal integral permite a los usuarios realizar diversas tareas como programar citas, enviar documentación y seguir el estado de sus solicitudes, todo desde una sola plataforma. No obstante, no todas las personas están familiarizadas con la tecnología y no agendan sus citas con la agencia de Estados Unidos de manera adecuada.

¿Cuántas veces se puede pedir una cita por CBP One?

Para solicitar una cita mediante la aplicación CBP One, es importante entender cómo funciona el proceso de asignación y las reglas sobre el número de solicitudes permitidas. Según la información oficial de la CBP, una persona puede hacer una solicitud de cita por día, pero no hay un límite de días en los que puedes solicitar hasta obtener una cita.

Así es cómo funciona

: Si no eres seleccionado para una cita en el primer intento, deberás hacer una nueva solicitud al día siguiente para ser considerado en la asignación de citas de las 12:00 p.m. de ese día. Solicitud diaria: Una vez que te inscribes en la aplicación, puedes solicitar una cita cada día. Las citas se asignan a las 12:00 p.m. a un grupo de inscripciones que hicieron su solicitud el día anterior.



Créditos: YouTube | @TahimiPolo