‘CBP One’: Alertan sobre riesgos para inmigrantes tras nueva medida sobre citas de asilo

Desde el 23 de agosto, los inmigrantes que busquen solicitar asilo en Estados Unidos ya no deben trasladarse hasta la frontera norte de México para pedir una cita en CBP One.

Desde el 23 de agosto, inmigrantes pueden tramitar una cita a través de la aplicación CBP One con las autoridades de Estados Unidos desde el sur de México. Se trata de una medida que despresurizaría la frontera común, pero podría incentivar a los criminales que engañan a las personas indocumentadas, alertan especialistas.

Cabe precisar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señaló en su sitio web que los estados mexicanos desde donde se podrán gestionar citas de asilo son Chiapas y Tabasco.

La nueva regla busca que los inmigrantes no saturen la frontera entre México y USA, donde la detención diaria de indocumentados ha caído un 77 % desde diciembre, según reportó la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Riesgos de la nueva medida de CBP para solicitar asilo

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), consideró en una entrevista con EFE que la medida es solo un "paliativo" de Estados Unidos.

El defensor de inmigrantes alertó de que el crimen organizado en la frontera de México y Centroamérica podría aprovechar la desinformación.

"Tapachula es un centro neurálgico de la inmigración. Toda la gente que está detenida en Colombia y el Darién van a venir a hacer su cita de 'CBP One' a Tapachula y Arriaga. Esto va a llevar a que 'abogánsters' de la inmigración, tramitadores que en realidad son extorsionadores, se aprovechen de la situación", vaticinó.

Por su parte, el abogado especialista en temas migratorios, José Luis Pérez, advirtió a los inmigrantes de que no van a poder transitar de sur a norte en México pese a la nueva medida, pues requieren un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Opinó que, "aunque la autoridad migratoria de EE.UU. amplíe para miles o millones" las citas, "la situación de migración desordenada, corrupta y anquilosada en el sur de México no va a cambiar".

"Aunque tramites tu 'CBP One' en Tapachula, en Villahermosa o Cancún no te puedes subir al avión si el INM no te da un documento. Ahí está el gran negocio de la corrupción", expuso.

