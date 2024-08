Estados Unidos: El consejo de Uscis para quienes presenten formularios durante la semana

Si se envían documentos originales en los formularios migratorios, es posible que sean destruidos, de acuerdo a la Ley de Registros Federales de Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de procesar las solicitudes migratorios de ciudadanos extranjeros y estadounidenses. Estos trámites se realizan a través de la presentación de formularios, que se pueden presentar en línea o por correo postal.

Para quienes opten por la última opción, hay un consejo clave que la oficina recordó para las personas que harán trámites esta semana. Uscis detalló que “al presentar un formulario, no envíe evidencia de apoyo original a menos que las instrucciones lo indiquen específicamente". En su lugar, la agencia recomienda a los usuarios enviar una fotocopia, ya que no se le devolverán documentos originales a menos que se les soliciten.

Enviar documentos probatorios

La forma de presentar los documentos de apoyo dependerá de lo que se indique en las instrucciones de cada formulario, estos deben estar en inglés o acompañados de una traducción certificada. Asimismo, Uscis advierte que se deben incluir copias legibles, que son aquellas que: no están borrosas ni descoloridas; no tienen rayas ni líneas de tóner; no están al revés, torcidas, sesgadas o distorsionadas.

Además, todos los formularios y documentos de apoyo presentados deben estar impresos en un solo lado, en páginas estándares tamaño carta. La agencia federal solicita a los usuarios no enviar evidencia a través de medios digitales, y que cuando se proporcionen fotografías u otros anexos, se escriba el nombre del solicitante en la parte superior de la página.

Otros consejos al enviar un formulario

Los formularios de Uscis son gratuitos y se pueden descargar desde su sitio oficial para completarlo en formato PDF, lo que significa que el solicitante puede escribir sus respuestas directamente en lugar de imprimir uno en blanco y hacerlo a mano. Cada solicitud tiene una página web con información importante acerca de cómo completarla y a dónde enviarla.

La agencia advierte que si no se presenta el formulario con la oficina o la tarifa correctas, se experimentarán demoras de procesamiento. También es necesario verificar la fecha de edición del formulario y que los números de las páginas están visibles en la parte inferior, así como que estén completas, ya que si falta alguna o son de ediciones diferentes, la solicitud podría ser rechazada

