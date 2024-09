Advierten sobre nueva estafa migratoria en EE.UU. a través de WhatsApp: Conoce de qué se trata

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Recientemente se conoció sobre una nueva modalidad de estafa a inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. A través de WhatsApp, un supuesto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se contacta con las víctimas y les promete la Green Card de forma rápida y fácil.

La estafa principalmente está dirigida a extranjeros que tienen órdenes de deportación. Los victimarios se aprovechan de la situación para pedir grandes sumas de dinero y luego desaparecer.

¿Cómo funciona esta modalidad de estafa?

Todo comienza con un mensaje de WhatsApp utilizando el nombre completo de la víctima, diciéndole que es un secretario de inmigración y que esté pendiente al teléfono ese día y luego los llama este sujeto.

“Lo hacen por WhatsApp y la gente no conoce el sistema, no conoce cuales son los procedimientos de Uscis y caen fácilmente en esto”. Los falsos abogados incluso otorgaban la documentación en una ceremonia falsa de WhatsApp, pero la Tarjeta Verde jamás llegaba.

“No solo las entrevistas, sino también procesos de corte con estos supuestos jueces que les están prometiendo la aprobación de su Green Card". Uscis pidió que si existen otras víctimas, que lo comuniquen para ayudar en esta investigación para poder atrapar a estos falsos funcionarios de inmigración.

“Que recuerden que Uscis no va a contactarlos ni por teléfono ni menos por WhatsApp, no les van a hacer audiencias por WhatsApp, que esto no es así y cualquier cosa que necesiten, pueden comunicarse directamente a la línea de Uscis”, señaló la agencia de inmigración.

Video: YouTube | Telemundo 51 Miami